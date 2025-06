Le président du Conseil national du patronat (Cnp) du Sénégal, Baïdy Agne, a été élu par ses pairs, hier à Genève, président de la Confédération des organisations patronales d’Afrique.Par Dialigué FAYE –

La Confédération des organisations patronales d’Afrique (Business Africa) a élu son nouveau président. Il s’agit du Sénégalais Baïdy Agne, président du Conseil national du patronat (Cnp). Il été élu hier à Genève, lors de l’Assemblée générale tenue en marge de la Conférence internationale du travail de l’Organisation internationale du travail (Oit).

«Les vice-présidences de Business Africa ont été confiées aux patronats d’Afrique du Sud et d’Algérie. Les autres élus de l’instance dirigeante sont les patronats du Kenya, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, de l’Ouganda, du Cameroun, du Mali, de l’île Maurice et du Zimbabwe», indique un communiqué.

Lequel mentionne que juste après son élection, le patron du Cnp sénégalais «a décliné les chantiers prioritaires de sa feuille de route portant sur les préoccupations et priorités de l’entreprise africaine». Baïdy Agne a décidé de ne ménager aucun effort pour contribuer à «l’amélioration du climat des affaires en Afrique». «L’intégration financière en Afrique, les co-investissements entre privés africains et les partenariats public-privé, les enjeux des transitions numériques, énergétiques et environnementaux, les questions de droit du travail, de dividendes démographiques et de souveraineté économique, mais aussi celles relatives à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)» lui tiennent également à cœur. Les plaidoyers pour l’entreprise africaine auprès des institutions et organismes africains (Ua, Bad, Cedeao, Sadc, Ceeac, Uemoa…), mais aussi auprès des autres partenaires multilatéraux (Ue, Bm, Sfi…) figurent parmi ses priorités.

Ayant son siège à Naïrobi au Kenya, la Confédération des organisations patronales africaines regroupe les «41 organisations patronales nationales les plus représentatives des pays africains». Elle «est reconnue par plusieurs instances internationales, notamment l’Union africaine, l’Union européenne, les Nations unies, le G20 et le B20, etc.».

La prochaine réunion de Business Africa se tiendra à Nairobi les 7 et 8 août 2025 et devrait enregistrer la participation de plus de 250 entreprises africaines, selon le document.

