«Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a le plaisir de vous informer de l’obtention de la certification Iso 9001-v2015 pour son système de management de la qualité, portant sur la gestion de la qualification des organismes de formation et le suivi de la qualité des prestations», annonce la structure dans un communiqué. Comment le 3Fpt en est arrivé à ce couronnement ? «Cette évaluation a été conduite par Afaq Afnor Certification, qui est une référence d’exemplarité sur les grands enjeux des organisations. Cette reconnaissance internationale atteste de l’engagement soutenu du 3Fpt envers la qualité et l’amélioration continue de ses processus pour rendre un service public de qualité aux usagers. Il s’agit de maintenir un niveau élevé de qualité afin d’apporter des réponses pertinentes aux besoins de formation des jeunes et à la compétitivité des entreprises», explique la structure. Quels changements cette certification amènera pour la structure de formation ? «Elle contribuera à renforcer la crédibilité du 3Fpt envers l’ensemble des parties intéressées (Etat et ses démembrements, jeunes bénéficiaires, établissements de formation, entreprises, Ptf…) et les partenaires au développement. Cette certification Iso 9001 constitue un des projets prioritaires du Plan stratégique de développement (2025-2029) du 3Fpt qui est arrimé aux nouvelles orientations déclinées dans le référentiel des politiques publiques «Sénégal 2050».

Ainsi concrétise-t-elle la volonté affirmée de la Direction générale de placer la qualité au cœur de toutes les interventions du 3Fpt», note-t-elle.