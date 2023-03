Des outils fins et précis de cartographie et de Modèle numérique de terrain (Mnt) ont été développés dans le cadre de la gestion des risques et du renforcement de la résilience des populations par rapport aux inondations, a annoncé le directeur de la Prévention et de la gestion des inondations, Mamadou Alpha Sidibé. «Des outils fins et précis ont été développés dans le cadre des activités liées à la cartographie, au Modèle numérique de terrain (Mnt), pour renforcer la résilience des populations par rapport aux inondations», a dit le directeur de la Prévention et de la gestion des inondations, Mamadou Alpha Sidibé. Il intervenait, jeudi à Dakar, au cours d’une réunion du comité technique du Projet de gestion intégré des inondations au Sénégal. «Malgré les solutions apportées grâce ces outils sur la gestion des risques, le risque zéro n’existe pas dans ce domaine, car plusieurs facteurs sont à la base de la création des inondations», a-t-il averti. «Ce que nous allons produire va renforcer les connaissances et la résiliation des populations en matière d’inondations. Et grâce à ces outils, on va pouvoir caler des ouvrages qui seront réalisés sur des modèles précis», a-t-il souligné. Il a rappelé que depuis 1967, le pays n’avait pas atteint une pluviométrie de 800mm, notamment dans des régions comme Dakar. «En communiquant sur ces outils, a-t-il poursuivi, le projet va permettre de développer une culture du risque d’inondations au Sénégal.» «Nous avions, dans le cadre de ce projet, amené des avions pour la première partie, qui ont fait des prises de vue aériennes avec des lidars sur environ 10 mille km2 pour au moins 15 localités des 15 villes très souvent impactées par les inondations», a-t-il indiqué.

D’après M. Sidibé, cette évaluation leur a permis de voir 29 localités, les plus vulnérables, dont 15 constituent des zones prioritaires, notamment celles de grand Dakar (banlieue et 70% de la région de Thiès), Kaolack, Kaffrine, Matam, Kolda, Tambacounda et Kédougou. «(…) C’est vraiment une première au Sénégal. Toutes ces données qui seront mises à la disposition des différents acteurs leur permettront d’améliorer leurs connaissances par rapport aux risques des inondations», a-t-il ajouté. Selon l’expert en hydraulique, Gwenaël Chevallet, le compte rendu cartographique sur les inondations permet de donner des informations sur l’échelle nationale à des centaines d’années de pluie. «On a pu valoriser à l’échelle du pays, une grande partie de l’information pour pouvoir s’interroger sur le niveau de pluie», a-t-il indiqué. D’après lui, la production d’une cartographie des zones inondables à l’échelle nationale demeure un outil référentiel d’aide à la décision pour la réalisation du Plan décennal national d’évaluation et de gestion des risques d’inondations 2023-2033. «Au niveau local, cette cartographie ne permet pas d’élaborer les plans zonaux de prévention des risques d’inondations indispensables à la gestion et la planification de l’urbanisation», a-t-il fait remarquer. C’est pourquoi, a ajouté M. Chevallet, sur 7 sites-pilotes, des campagnes d’acquisition aériennes combinant une prise de vue à 5 cm et un lidar ont été effectuées. «Ces dernières permettent de faire un Modèle numérique de terrain (Mnt) au pas d’1 m, avec une précision en altitude de 8 cm», a-t-il expliqué.