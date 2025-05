Le professeur Moussa Baldé a passé le témoin au nouveau ministre de l’Education nationale, ce jeudi aux sphères ministérielles de Diamniadio. Moustapha Mamba Guirassy a annoncé plusieurs priorités, notamment l’éducation aux valeurs, le digital, entre autres, pour bâtir «une école de la réussite».Par Badé SECK –

C’est dans une cérémonie sobre et empreinte de solennité que le Pr Moussa Baldé a passé le témoin à Moustapha Mamba Guirassy, le tout nouveau ministre de l’Education nationale. La passation de services s’est déroulée devant plusieurs acteurs de l’éducation. Le professeur Moussa Baldé qui, jusque-là, était à la tête du département de l’Education nationale, a félicité le ministre entrant et a magnifié l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye. Le ministre sortant a souhaité plein succès au nouveau régime.

Dans son discours, le ministre Moustapha Mamba Guirassy est revenu sur l’importance que le président de la République accorde au secteur. Il s’agira d’ores et déjà pour le ministre, de beaucoup puiser dans nos valeurs sociales et culturelles afin de solidifier l’éducation aux valeurs fondamentales des enfants sénégalais. Le numérique éducatif et au-delà, l’Intel­ligence artificielle. Plu­sieurs acteurs et partenaires de l’éducation ont pris la parole. Des membres de la Société civile, des Partenaires techniques et financiers (Ptf), des parents d’élèves, des syndicats d’enseignants, etc.

Tous ont exprimé leur souhait de voir dans les mois qui viennent, les véritables transformations de l’école sénégalaise. M. Guiraasy a dit avoir mesuré la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il a donné l’assurance à l’ensemble des familles d’acteurs pour la satisfaction des nombreux défis auxquels le secteur de l’éducation fait face. Le nouveau ministre de l’Education nationale a aussi magnifié les avancées significatives enregistrées dans le secteur et s’engage à consolider les acquis et apporter des innovations pour bâtir l’école de la réussite.

bseck@lequotidien.sn