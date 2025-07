La cohabitation entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, semble prendre un tournant inquiétant. En tout cas, Mamadou Hady Dème, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), n’en pense pas moins.Par Ousmane SOW –

Le tandem Diomaye-Sonko résistera-t-il à l’épreuve du pouvoir ? Invité de l’émission «Le Grand Jury» sur la Rfm ce dimanche, Mamadou Hady Dème, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a dressé un tableau peu reluisant de la gestion du tandem exécutif au sommet de l’Etat. Selon lui, les tensions deviennent de plus en plus palpables. «Les prémices d’une crise au sommet de l’Etat sont perceptibles», alerte-t-il, pointant une «attaque frontale contre le président de la République» de la part de son propre chef du gouvernement. Il déplore au passage «des propos un peu discourtois, qui n’honorent pas l’esprit républicain», dénonçant une dérive verbale qui fait glisser le débat politique vers une zone de forte turbulence. L’universitaire souligne une réalité qui, selon lui, ne peut plus être ignorée : une bipolarisation du Pouvoir exécutif. «On observe deux pôles qui risquent de s’affronter : un autour du Président Diomaye Faye et un autre autour du Premier ministre Ousmane Sonko», constate-t-il avec inquiétude. Revenant sur l’enthousiasme qui a suivi l’élection présidentielle, Mamadou Hady Dème appelle à plus de mesure. Pour lui, «dire que ce tandem résisterait aux vicissitudes de l’exercice du pouvoir a été une imprudence des Sénégalais». Une lucidité qu’il juge désormais indispensable pour mieux appréhender les tensions internes qui couvent. Alors, s’inquiétant de la tournure que prennent les prises de parole dans les hautes sphères du pouvoir, il estime que les dérives verbales contribuent à «désacraliser l’institution présidentielle», ce qu’il qualifie de «très regrettable» dans un contexte où la stabilité institutionnelle est plus que jamais nécessaire.

