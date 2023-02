Devant un contingent de la Police nationale fort de 140 hommes et femmes, le directeur du Groupement mobile d’intervention (Gmi), Ndiaga Diop, a, au cours d’une cérémonie solennelle de remise du drapeau national, formulé des recommandations et les ins­tructions du commandement par rapport à «la posture que doivent avoir nos troupes pour garder le drapeau sénégalais à une bonne position». Le Commissaire divisionnaire rappelle qu’«à chaque fois, avant qu’un contingent ne soit déployé dans un terrain d’opérations, il y a cette cérémonie qui consiste à lui remettre le drapeau pour rappeler aux hommes et femmes de tenue, d’abord, les missions qui sont attendues d’eux une fois sur le terrain, et, aussi, l’importance que le Sénégal accorde à la recherche de la paix et la sécurité au niveau international».

Aujourd’hui, s’agissant de la «composante police», le Commissaire Ndiaga Diop de faire remarquer : «Le Sénégal participe aux opérations de maintien de la paix aussi bien pour la composante civile que celle militaire. Aujourd’hui, c’est une unité de police constituée de la Police nationale qui doit être déployée dans le cadre d’opérations congolaises.» Aussi de porter son intervention sur «le rappel du renom du Sénégal dans le cadre de la recherche de la paix au niveau international, mais également du renom de la Police nationale qui est présentement déployée aussi bien au Congo, en Centre Afrique, qu’en République sœur du Mali». Le directeur du Grou­pement mobile d’intervention a surtout tenu à rappeler «la situation sécuritaire imprévisible qui prévaut sur le terrain de la Monusco».

Par Cheikh CAMARA – Correspondant