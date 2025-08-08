Guy Marius, la nouvelle dérive. Dans un post, sur Facebook, de règlement de comptes avec l’ancien régime, le député de Pastef s’est livré à un commentaire inédit : Le Sénégal a un «Président légal» et un «Président légitime». Diomaye est l’élu, mais Sonko en est le garant légitime. Une sortie de route contre un principe républicain : le Sénégal est une démocratie, avec un seul Président élu au suffrage universel direct. Il demande aux autres de continuer à souffrir en restant toujours dans un monde figé avant le 24 mars 2024. Le parti Pastef est au pouvoir, pourquoi continuer à s’alimenter d’ondes négatives ? Une vraie énigme.