Guy Marius Sagna est un franc-tireur. C’est un opposant au pouvoir ? Après Macky Sall, Moustapha Guirassy s’est retrouvé dans son viseur à cause de dépenses de confort et d’équipement du bureau du ministre de l’Education nationale. Il a ses excès et propres limites, mais il semble vouloir continuer sur le sillon qui l’a amené ici : dénoncer. Un député ou un lanceur d’alerte ? En tout cas, le réseau GMS a perturbé ces dernières heures le Men.