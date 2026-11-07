Un tragique accident sur la Route nationale 1, à hauteur du village de Féténiébé, a coûté la vie à un garçonnet de cinq ans, fauché par un poids lourd. Ce nouveau drame relance l’interminable polémique sur l’insécurité routière et l’urgence absolue d’installer des ralentisseurs pour contraindre les automobilistes à lever le pied.

Par Abdoulaye FALL – Le village de Féténiébé, situé à moins de dix kilomètres de la commune de Goudiry, s’est réveillé dans la tourmente. Un camion «fou» a coûté la vie à l’un de ses enfants. Un tout-petit de seulement cinq ans a été arraché à l’affection des siens alors qu’il tentait de traverser la chaussée pour rejoindre sa mère dont certains pointent la négligence. C’est en s’engageant sur l’asphalte qu’il a été mortellement percuté par un véhicule roulant à vive allure.

Les témoins du drame pointent unanimement un doigt accusateur vers l’excès de vitesse du chauffeur. «Le chauffeur roulait à vive allure», ont témoigné des riverains, encore terrifiés par la violence du choc. «C’est inadmissible, la vitesse avec laquelle les conducteurs traversent le village, comme s’il n’y avait pas d’êtres humains. La seule occasion qui les pousse à freiner, c’est en présence des gendarmes. Sans cela, ils traversent l’agglomération en trombe.»

C’est précisément la raison pour laquelle les populations réclament depuis longtemps l’aménagement de ralentisseurs à l’entrée des localités riveraines. Récemment, rappelle un interlocuteur, les habitants de Goudiry avaient organisé une grande marche pour exiger la construction de ces infrastructures de sécurité. Jusqu’à présent, rien n’a été fait, déplore-t-il.

Les habitants estiment que les autorités doivent s’emparer de la situation à bras-le-corps avant qu’ils ne soient poussés à se faire justice eux-mêmes. «Trop, c’est trop», ont tonné des riverains profondément outrés.

En attendant les conclusions de l’enquête ouverte par la gendarmerie, le corps sans vie de la jeune victime a été acheminé au Centre de santé de Goudiry.

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