Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré avoir appelé, lundi, à Séville, en Espagne, à une réforme de la gouvernance financière mondiale. «A la Conférence internationale de Séville sur le financement du développement, j’ai appelé à une réforme de la gouvernance financière mondial», a écrit le Président Faye sur le réseau social X.

Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour plus d’équité dans la gestion de la dette, la justice fiscale internationale, l’accès élargi aux financements, la priorité à l’humain.

Par ailleurs, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec plusieurs dirigeants dont le Roi Felipe VI et des dirigeants d’institutions partenaires du Sénégal, en marge de la quatrième Confé­rence internationale sur le financement du développement, lundi à Séville, dans le sud de l’Espagne, a appris l’Aps de la Présidence du Sénégal.

Entre le souverain espagnol et M. Faye, «les échanges ont porté sur le renforcement d’une coopération multiforme, notamment dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la gestion concertée des questions migratoires», affirme la même source. «Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté de favoriser une migration légale, circulaire et respectueuse de la dignité humaine», a écrit la Présidence sénégalaise sur son site internet.

D’autres chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’institutions internationales ont pris part à cette conférence consacrée aux «enjeux stratégiques liés à la mobilisation de ressources pour le développement durable». Bassirou Diomaye Faye s’est également entretenu avec le Président de l’Estonie, Alar Kari, selon la même source.

La Présidence sénégalaise signale, concernant la rencontre des dirigeants sénégalais et estonien, que «les discussions ont abouti à un accord sur l’élargissement du cadre juridique de coopération entre les deux pays».

Elle ajoute que «l’objectif [de cette rencontre] est d’explorer de nouveaux axes, dans le domaine du numérique surtout, où l’Estonie dispose d’une expertise mondialement reconnue».

Alar Kari a demandé à Bassirou Diomaye Faye le soutien du Sénégal à la candidature de son pays au Conseil de sécurité des Nations unies, selon la même source.

«Avec M. Ajay Banga, le président du groupe de la Banque mondiale, le chef de l’Etat [sénégalais] a reçu des encouragements pour les efforts de transparence et de bonne gouvernance engagés par le Sénégal», ajoute la Présidence du Sénégal.

Elle signale que «la Banque mondiale, aux côtés du Fmi (Fonds monétaire international) et de la Sfi (Société financière internationale, sa branche chargée du développement du secteur privé), s’est engagée à accompagner cette nouvelle dynamique, à travers un appui au secteur privé et à la mise en œuvre du programme d’appui budgétaire». «Sous l’impulsion du Président Bassirou Dio­maye Faye, le Sénégal renforce ainsi sa diplomatie économique et son positionnement international en faveur d’un développement durable et souverain», ajoute la Présidence sénégalaise.