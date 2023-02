Beyoncé est la plus grande pop star du monde, il n’y a pas de doute là-dessus. Son album «Renaissance» a été l’un des plus vendus et «streamé» l’an dernier. Et cette nuit à Los Angeles, «Queen B» est entrée un peu plus dans l’histoire de la musique en battant le record absolu de Grammys gagnés. Par ailleurs, le morceau «Barayé», hymne de la contestation en Iran, a été primé.

Elle n’était pas là pour ses premiers Grammys de la journée, apparemment coincée dans les embouteillages de Los Angeles. Mais Beyoncé a fait son apparition au bon moment. Pour le 32e Grammy de sa carrière. Celui du meilleur album de musique électronique pour Renaissance. Celui surtout du record historique. «Je vais essayer de contenir mes émotions. J’essaie de profiter de cette soirée. Je veux remercier Dieu pour sa protection. Merci, Dieu. Et j’aimerais remercier la commu­nauté queer pour son soutien», a-t-elle dit sur scène.

Célébrée et très émue, «Queen B» dépasse donc le chef d’orchestre britano-hongrois, Guiorgue Solti. Mais manque toujours à son palmarès la récompense la plus prestigieuse, celle du meilleur album de l’année. En 2017, elle avait perdu face à Adele. Et cette fois, c’est un autre phénomène britannique qui lui a volé la vedette. Harry Styles, l’ancien membre du boys band One Direction, pour son al­bum Harry’s House. «C’est important de se rappeler qu’il n’y a pas de meilleur en musique. Mais un prix comme ça, ça n’arrive pas souvent aux gens comme moi. Alors merci», a-t-il lancé. Beyoncé, elle, se prépare à une tournée qui va l’emmener en Europe et en Amérique du Nord à partir du mois de mai.

Le morceau «Barayé», hymne de la contestation en Iran, primé

D’autres stars ont brillé, comme le rappeur Kendrick Lamar qui a engrangé trois récompenses avec la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap pour «The Heart Part 5», et le meilleur album, avec Mr. Morale & the Big Steppers. Shervin Hajipour a remporté le prix de la meilleure chanson pour le changement social pour Barayé. Hymne du soulèvement en Iran, Barayé a été vu 40 millions de fois en deux jours après avoir été postée sur le compte Instagram du chanteur. Cette nouvelle catégorie a été introduite cette année sur demande de la première dame des Etats-Unis, Jill Biden.

