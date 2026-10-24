Pour soulager les familles en cette rentrée des classes, Mohamadou Yacine Diallo, leader de la Rencontre des acteurs citoyens autour des essentiels (Race), a distribué 1000 kits scolaires aux élèves de Grand-Dakar. Une action sociale sur fond d’engagement politique local.

Par Justin GOMIS – Du primaire jusqu’à la classe de 3ᵉ, Mohamadou Yacine Diallo n’a jamais eu la chance de porter un sac à dos pour aller à l’école. Ce samedi, le leader de la Rencontre des acteurs citoyens autour des essentiels (Race) s’est remémoré ce passé pour offrir 1000 kits scolaires aux élèves du primaire et du secondaire de Grand-Dakar. L’objectif : soutenir l’éducation et soulager des parents éprouvés par la conjoncture économique. «Le social est au cœur de notre action. Dans la conquête du pouvoir, cette dimension est fondamentale. Nous avons tout reçu de Grand-Dakar et nous tenons à lui rendre une partie de ce qu’elle nous a donné», a déclaré le bienfaiteur lors d’une cérémonie ayant mobilisé une foule nombreuse d’enfants et de parents.

Pour le leader de la Race, l’éducation demeure le pilier de tout développement national : «L’école est le milieu par excellence pour former une jeunesse cultivée. En voyant ces enfants, je revois mon parcours il y a vingt ans, quand les moyens me faisaient défaut. Je les invite à faire un usage rationnel de ce matériel. Qui sait, le futur président de la République viendra peut-être de Grand-Dakar.»

Touchés par cette initiative, de nombreux parents voient déjà en lui le futur maire de la commune et ont promis de soutenir sa candidature.

En marge de cet événement, Mohamadou Yacine Diallo a lancé un appel au gouvernement et aux syndicats d’enseignants pour préserver la paix scolaire : «Notre pays a une tradition de concertation. Le bras de fer actuel n’est pas la solution. Pour que le concept «Oubi tey, jang tey» soit une réalité, le fil du dialogue doit rester intact.»