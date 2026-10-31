Organisée à Grand-Yoff par les acteurs locaux du secteur, la première édition de la Foire de l’élevage de Dakar s’impose pendant dix jours comme une vitrine incontournable pour la production animale urbaine. Parrain de l’événement, le maire de la ville, Abass Fall, s’est félicité de cette initiative et a promis un accompagnement soutenu à ces acteurs de développement.

Par Justin GOMIS – Les éleveurs de Dakar organisent actuellement une Foire de l’élevage de dix jours au cœur de la commune de Grand-Yoff.

Cette première édition, parrainée par le maire de Dakar, Abass Fall, constitue une véritable vitrine pour exposer la diversité de la production bétaillère locale. Moutons de race «Ladoum», vaches à viande, chèvres d’exception et espèces avicoles garnissent les nombreux stands aménagés pour l’occasion.

Percevant cet événement comme une authentique chaîne de valeur intégrant aussi bien le secteur pastoral que les métiers d’artisanat et d’art, le premier magistrat de la ville s’est réjoui de cette marque de confiance. «Je remercie l’ensemble des acteurs. Etre le parrain inaugural de ce premier salon est un honneur auquel je ne m’attendais pas. Ma gratitude va à tous les organisateurs», a déclaré Abass Fall.

Saluant la passion qui anime les jeunes et les femmes engagés dans ce secteur -au-delà même de ses retombées économiques-, l’édile dakarois s’est engagé à leur apporter un soutien institutionnel continu. «Ce parrainage me donne l’opportunité de m’impliquer davantage dans la promotion de l’élevage», a-t-il précisé, soulignant que ces femmes et ces hommes demeurent des piliers du développement socio-économique territorial.

Une démarche vivement saluée par les représentants des éleveurs, pour qui cet engagement n’a rien de surprenant. En acceptant ce parrainage, le maire démontre la considération accordée à un secteur clé de l’économie locale. Pour consolider la réussite de leurs activités, les éleveurs ont néanmoins rappelé leurs besoins prioritaires, à savoir une meilleure sécurité sanitaire pour le cheptel et un approvisionnement garanti en aliments de qualité.

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