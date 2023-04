Dans son sermon, l’imam de la Grande mosquée de Dakar a insisté sur l’importance de l’éducation des enfants dans un contexte de dépravation des mœurs.

Par J. GOMIS – Les dérives sur les réseaux ont un impact sur la société. Lors de la prière de la Korité à la Grande mosquée, l’imam ratib de la Grande mosquée de Dakar, El Hadj Alioune Samb, a particulièrement insisté dans son sermon sur l’éducation des enfants. «Les parents doivent éduquer leurs en­fants. Car, devant Dieu, ils rendront compte de ce qu’ils ont fait de leur éducation. Les parents doivent éduquer leurs enfants qui seront les responsables de demain», rappelle l’imam devant le chef de l’Etat qui a pris part à la prière de la fête de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du Ramadan. A la Grande mosquée de Dakar, il y avait plusieurs personnalités dont le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur. Pour l’imam Samb, les parents vont rendre compte dans l’Au-delà. «L’Islam enseigne que si l’enfant a 7 ans, il doit s’accompagner de père pour aller prier. A 10 ans, s’il ne prie pas, son père a le droit de le corriger, une manière de l’habituer à la prière. Le père n’a pas le droit de renoncer à l’éducation de son enfant sous le prétexte qu’il ne peut rien contre lui. Les parents doivent être intransigeants dans l’éducation de leurs enfants», assure l’imam ratib.

Aujourd’hui, El Hadj Alioune Samb dénonce la démission des parents. «Actuellement, on dirait que les enfants n’ont ni père ni mère. Les parents les laissent sortir dans la rue pour faire n’importe quoi. Personne ne peut comprendre ce qu’ils font dans la rue», a déploré Samb. Il fait sans doute référence aux évènements politiques et casses qui les ont suivis. «L’enfant doit suivre ses parents et prendre soin d’eux. Il leur doit du respect. Il n’élève jamais la voix devant ses parents», a-t-il dit.