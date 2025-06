A Thiès, la grève enclenchée par le Sytjust et l’Untj a bloqué le service public de la Justice, plongeant toute la population dans une situation très incommodante.Par Cheikh CAMARA –

A Thiès, l’intensification de la lutte déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjsut) et l’Union nationale des travailleurs de la justice (Untj), qui ont uni leurs forces pour un mot d’ordre de grève de 72 heures, du lundi 23 au mercredi 25 juin 2025, s’inscrivant dans le prolongement d’une lutte légitime pour la satisfaction intégrale de leurs revendications, demeure un véritable casse-tête pour les populations. «Ces travailleurs de la Justice ont certes leurs revendications que nous jugeons légitimes, mais ce que nous déplorons toujours, c’est l’impact négatif sur la qualité des services et, plus encore, sur les populations qui, quand il y a grève, sont prises en otage, sont toujours les plus grandes perdantes, parce que victimes innocentes d’une bataille qui n’est point la leur, que ce soit au niveau de la santé, de l’école, de la Justice ou dans un autre secteur», se plaint le président de l’antenne régionale Sos Consommateurs de Thiès, El Hadj Ciré Balley Diallo. Il souligne pour insister : «Les consommateurs ont besoin d’actes administratifs urgents, mais sont obligés, malgré eux, de se plier à la volonté des grévistes. Ces consommateurs sont toujours lésés, ignorés, aussi bien des autorités compétentes qui ne peuvent prendre des mesures adéquates et durables pour mettre un terme à ces mouvements de grève souvent irréfléchis, que de certains syndicats qui veulent tout, tout de suite.»

Face à cette situation, il demande une résolution rapide de la question. «Les populations que nous représentons et dont nous sommes les porte-voix, en ont vraiment assez de subir les conséquences de ces grèves. Quel a été l’objectif final de ce fameux pacte social qui avait réuni les syndicats et autres acteurs ?»

Sos Consommateurs/Thiès demande à l’Etat, à travers ses ministères concernés, de réunir, pour une fois, les syndicats en mouvement d’humeur, de dire de manière ferme, crédible et durable, ce qui est faisable à court, moyen et long termes, et ce qui ne l’est pas, tout en respectant ses engagements, mais également aux syndicats d’adopter d’autres stratégies de lutte plus responsables, qui prendraient en compte les intérêts des consommateurs. Le président de l’antenne régionale Sos Consommateurs/Thiès pense qu’«un Etat responsable doit être ferme dans ses décisions», aussi qu’«un syndicat responsable doit toujours prendre en compte les intérêts des populations, des consommateurs».

