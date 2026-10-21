Hôpitaux au ralenti, démarches administratives bloquées et tensions sur le réseau énergétique : la répétition des débrayages généraux plonge le Sénégal dans une crise d’une gravité inédite. Entre perte de productivité, recul des recettes fiscales et menace sur le climat des affaires, cette nouvelle vague de contestations met à rude épreuve la résilience de l’économie. Décryptage d’un pays à l’arrêt où la reprise des négociations devient une priorité absolue.

Alors que le Sénégal fait face à son deuxième mouvement de grève générale en l’espace de quelques mois, le pays s’apprête à tourner au ralenti. De la santé à l’énergie, en passant par la Justice et les collectivités territoriales, la paralysie de ces secteurs clés fait peser une lourde menace sur l’économie nationale et le quotidien des citoyens.

L’accumulation des mots d’ordre de grève dans le secteur public crée une situation critique pour la population.

La simultanéité des débrayages dans des domaines stratégiques complique l’accès aux services de base : dans le secteur de la santé, bien que des services d’urgence soient généralement maintenus, le ralentissement des consultations et des soins programmés dans les hôpitaux publics accentue la vulnérabilité des malades et engorge les structures privées.

Le blocage des tribunaux et des collectivités territoriales paralyse les procédures judiciaires et l’obtention de documents administratifs cruciaux, freinant aussi bien les démarches personnelles des citoyens que les opérations des entreprises. Pour le secteur de l’énergie, même si des mesures de continuité sont annoncées par les autorités énergétiques, les tensions sociales au sein d’entreprises stratégiques comme la Senelec entretiennent l’incertitude quant à la stabilité de la fourniture d’électricité.

Un coût économique considérable

Pour un tissu économique en quête de croissance et de stabilité, une deuxième grève générale rapprochée représente un choc important.

Les conséquences économiques se manifestent à plusieurs niveaux : l’absence d’actes administratifs, les retards dans la chaîne logistique et les difficultés de mobilité réduisent directement l’activité des entreprises privées et du secteur informel. Le ralentissement des activités économiques entraîne une baisse mécanique du recouvrement des taxes et impôts pour l’Etat.

Quid du climat des affaires ? La répétition des conflits sociaux et l’instabilité des services publics envoient un signal d’incertitude aux investisseurs nationaux et internationaux.

L’urgence d’un dialogue social renouvelé

Au-delà des revendications sectorielles (amélioration des conditions de travail, revalorisation salariale, respect des accords signés), cette nouvelle vague de contestations traduit une détérioration du climat social. Face au risque d’un enlisement durable, la réouverture d’un dialogue social franc et structuré entre l’Etat, les patronats et les organisations syndicales apparaît comme la seule voie pour éviter l’asphyxie économique du pays et préserver la paix sociale.