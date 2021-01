La Fao et l’Usaid soutiennent le dispositif national de contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène (Iahp) H5n1 au Sénégal, à travers une dotation de matériel médical. Cette souche apparue au Sénégal pour la première fois représente une menace pour la santé publique.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) au Sénégal ont remis avant-hier une dotation de matériel de prélèvement, des équipements de protection individuelle, des réactifs et consommables de laboratoire (poudre désinfectante de haut niveau, rubans indicateurs stériles et flacons cryogéniques) à la Direction des services vétérinaires (Dsv) et au Laboratoire national d’élevage et de recherches vétérinaires (Lnerv). Ce soutien qui s’inscrit dans le cadre du Programme de sécurité sanitaire mondiale (Ghsa) a pour but de poursuivre les investigations et la riposte face à la souche de l’influenza aviaire hautement pathogène (Iahp) H5n1.

Pour la première fois, le Sénégal a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (Oie) l’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène H5n1 qui est une zoonose majeure. «Le virus a été détecté dans un élevage commercial de volaille situé à Pout, dans la région de Thiès, à 60 km de Dakar. 58 mille pondeuses sur 100 mille ont été infectées et toutes sont mortes avec un taux de létalité de 100%. Les 42 mille autres ont été tuées, les œufs et les aliments détruits. Les ouvriers agricoles ont été testés et sont heureusement négatifs pour l’instant», rapporte un communiqué de la Fao.

D’après la même source, cette souche d’influenza aviaire est l’une des plus dévastatrices en raison des très lourdes pertes qu’elle induit souvent, de la menace qu’elle représente pour la santé publique, des restrictions qu’elle impose au commerce régional/international, ainsi que de la peur de consommer des produits avicoles et de l’impact terrible qu’elle a sur l’ensemble de la chaîne de valeur avicole.

Cette dotation s’inscrit en outre dans le cadre du projet Soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale (Ghsa) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique, mis en œuvre par le Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières (Ectad) de la Fao, à travers le financement de l’Usaid. Ce dernier s’est engagé à renforcer les capacités des services vétérinaires et à doter le Sénégal de laboratoires vétérinaires performants à la hauteur des défis qui l’attendent.

«La haute portée sociale et économique de cet important appui ne fait l’ombre d’aucun doute, eu égard aux nombreuses populations qui tirent leurs revenus de cette activité et des investissements importants consentis par le secteur privé depuis 2005, année de fermeture de nos frontières, au nom du principe de précaution, pour se prémunir de cette redoutable maladie aux conséquences économiques et sanitaires désastreuses», a signalé Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des productions animales.

«Ce lot de matériel mis à votre disposition fait suite à une première dotation de matériel de protection individuelle qui a eu lieu au mois de septembre 2020» a souligné Bintia Stephen Tchicaya, représentante de la Fao au Sénégal. Elle a réitéré l’engagement de l’Organisation à accompagner le gouvernement dans la réponse aux menaces posées par les maladies zoonotiques émergentes en général.

La prévention, la détection et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses telles que la grippe aviaire constituent une priorité que l’Usaid partage avec ses partenaires dont le Sénégal. «Ce don s’inscrit dans notre effort de partenariat multisectoriel pour faire avancer l’initiative du Ghsa», a dit le représentant Peter Tronchard, représentant de l’‘Agence des Etats-Unis pour le développement international.