Par Abdou Latif MANSARAY –

A l’issue d’une Assemblée générale, le Mouvement départemental des enseignants républicains de Guédiawaye, sous la coordination de Mamadou Sakho, a décidé d’apporter son soutien total au Président Macky Sall, dans son choix du candidat de la coalition au pouvoir. «Le Mouvement reconnaît le leadership visionnaire du Président Macky Sall et son engagement sans faille pour le développement du pays», soutient-on.

«Pendant son mandat actuel, le Président Sall a fait preuve d’une détermination inébranlable pour promouvoir l’éducation, améliorer les conditions des enseignants et renforcer le système éducatif dans son ensemble», a laissé entendre le président Mamadou Yaya Sakho.

Revenant sur le système éducatif, ce dernier renseigne que le Président Sall a mis en place des politiques ambitieuses visant à améliorer les conditions de travail des enseignants, en renforçant leur statut et en promouvant leur formation continue.

«Grâce à ces initiatives, de nombreux enseignants ont été reconnus professionnellement, ce qui a eu un impact positif sur la qualité de l’enseignement dispensé. Le Président Sall a également accordé une attention particulière à l’expansion de l’accès à l’éducation en investissant dans la construction d’écoles et en réduisant les disparités régionales», font remarquer les membres du Mouvement des enseignants républicains.

D’après les enseignants républicains, l’engagement en faveur de l’éducation inclusive a permis à de nombreux élèves issus de milieux défavorisés de recevoir une éducation de qualité. «En choisissant de ne pas se présenter, le Président Macky Sall démontre sa volonté de promouvoir la continuité démocratique et de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de leaders engagés.»

Le Mouvement des enseignants républicains de Guédiawaye salue «cette décision courageuse et s’engage à soutenir pleinement la vision et les actions du Président jusqu’à la fin de son mandat».

