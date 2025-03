Avec l’aménagement du service d’accueil pour les enfants, le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye va améliorer son offre de soins, notamment au niveau de cette frange de la population.Par Abdou Latif MANSARAY –

La direction du Centre hospitalier national Dalal Jamm, l’association le Temps d’une aumône et Serge Ancélot, maire d’Auffreville-Brasseuil, commune française, ont procédé à la signature d’une convention tripartite pour formaliser une coopération centrée sur un projet d’accompagnement de l’hôpital Dalal Jamm, en vue d’améliorer l’environnement de séjour des patients, notamment les enfants. L’objectif global de ce partenariat, c’est l’amélioration du cadre de travail du personnel. Le projet vise aussi à créer un espace d’accueil chaleureux pour les enfants malades de l’hôpital, aménager l’espace avec du mobilier adapté. «Nous sommes fidèles à la socialisation de nos malades. La meilleure façon de soigner un malade, c’est déjà le mettre dans des conditions et dans un environnement propices à son épanouissement, aussi bien psychique que physique», renseigne le directeur de l’hôpital, Moussa Sam Daff.

Malgré les nombreuses critiques faites à l’endroit de l’accueil, la situation s’améliore. «Je sais ce qui se passe dans cet hôpital.

Et la fonction accueil est une fonction que nous avons valorisée. C’est une fonction qui, aujourd’hui, au même titre que le pharmacien ou le comptable, occupe une place prépondérante dans l’organisation de notre hôpital, et si vous avez même bien observé, nous l’avons même externalisée. Parce que ce qui se passé effectivement dans des hôpitaux, des gens avaient pris des hôtesses, mais aujourd’hui ces gens-là sont réduits à faire d’autres tâches, je dirais autres que l’accueil.

C’étaient des commissionnaires, mais là présentement vous les voyez habillés différemment, pas de téléphone aux heures de travail, mais également avec une plus grande disponibilité à l’endroit des patients», précise-t-il.

«Rien que pour cette année 2022, nous avons reçu plus de 1000 cas sociaux, mille demandes sociales»

Par ailleurs, le patron de l’hôpital est revenu sur les prix supposés coûteux souvent fustigés par certains accompagnants. «Je vais dire à certains qui pense qu’à Dalal Jamm, c’est trop cher, je dois simplement rappeler que cette structure sanitaire est un hôpital public. En guise d’exemple aujourd’hui, rien que pour cette année 2022, nous avons reçu plus de 1000 cas sociaux, 1000 demandes sociales. Ce qui avoisine à peu près une prise en charge de 73 millions de francs Cfa que Dalal Jamm a sorti pour prendre en charge des malades qui étaient dans le besoin. Aujourd’hui, à la fin du premier trimestre 2023, nous sommes à peu près à 1500 demandeurs de prises en charge, ce qui avoisine les100 millions de francs Cfa.»

latifmansaray@lequotidien.sn