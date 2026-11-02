Le Collectif des défenseurs du Pud de Guédiawaye appelle les autorités à intervenir pour mettre fin à l’occupation contestée d’un site destiné à accueillir des infrastructures et des équipements publics. Il affirme que les occupants ont déjà bénéficié d’une indemnisation, mais continuent de refuser de libérer les lieux, au risque de retarder les projets d’aménagement.

Par Abou Latif MANSARAY – Le Collectif des défenseurs du Plan d’urbanisme de détail (Pud) de Guédiawaye hausse le ton. Dans son communiqué, il dénonce le maintien de l’occupation d’un site par un groupe de maraîchers et d’éleveurs, qu’il présente comme des occupants sans titre de propriété. Selon le collectif, l’aménageur Pape Dieng leur aurait accordé une indemnisation financière malgré l’absence de droits fonciers reconnus, sans que cela ne conduise à la libération des lieux.

Le collectif déplore également le soutien que certains députés apporteraient aux occupants, y voyant une démarche dictée par des intérêts politiques. Il estime que cette situation risque de compromettre la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics destinés aux populations de Guédiawaye.

Face à ce blocage, les signataires réclament l’intervention des autorités administratives, ministérielles et sécuritaires afin de sécuriser le site et de permettre le démarrage des travaux. Ils appellent à l’application de la loi et à la préservation de l’intérêt général.

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