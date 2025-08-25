Hier, les militants et sympathisants de Lat Diop se sont tous mobilisés pour interpeller le chef de l’Etat sur la situation carcérale de leur leader. Dr Arouna Sall, responsable politique à Guédiawaye, a pris la parole pour s’exprimer sur le sort réservé à Lat Diop. Selon lui, l’opinion est témoin d’une «injustice flagrante dans le dossier visant notre leader et frère, le président Lat Diop».

Face à cet «acharnement», il explique ses incompréhensions. «Ici, le corrupteur bénéficie, au contraire, d’une protection scandaleuse, allant jusqu’à agir publiquement, avec la complicité de certains médias, en distribuant de l’argent aux victimes des événements de mars 2021», a déclaré Dr Sall. Il assure «qu’aucune confrontation directe n’a jamais été organisée entre Mohamed Dieng et Lat Diop. Pire, on a prétendu que Lat Diop possédait une maison à Grenoble. Après vérification, aucun bien immobilier ne lui appartient dans cette ville. Toujours par des accusations, un journaliste proche du pouvoir a avancé que des sommes colossales avaient été découvertes sur le compte de Lat Diop. Encore une fois, il s’agit d’une pure invention. Rappelons que Lat Diop a consacré près de 20 ans de service au Sénégal et à l’international, occupant des postes de très haute responsabilité». Par ailleurs, il est revenu sur les accusations concernant la gestion de la Lonase en évoquant «une volonté manifeste d’acharnement» sur la personne de Lat Diop. «La Lonase est avant tout un partenaire de l’Etat avec une forte responsabilité sociétale. Là encore, les faits innocentent clairement Lat Diop. Ces accusations répétées et injustes sont une honte pour notre pays. Le Sénégal ne mérite pas cela. En tant que sympathisants, militants et citoyens, nous exigeons une Justice équitable. Nous interpellons le Procureur général : ne cédez pas aux pressions, respectez l’Etat de Droit et garantissez une Justice digne de notre République», ajoute-t-il.

Il faut savoir qu’à chaque fois qu’il a obtenu une liberté provisoire, le Parquet a interjeté appel pour le maintenir en prison.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn