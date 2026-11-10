En rejetant coup sur coup la loi de finances rectificative 2026 et la première partie du budget 2027, la majorité Pastef ne fait pas que contester des chiffres. Elle installe un rapport de force dont l’horizon est daté : le 2 décembre, jour où le président de la République recouvre le droit de dissoudre l’Assemblée nationale. D’ici là, une petite musique s’est mise à jouer, celle de la réconciliation obligée entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Elle mérite d’être écoutée de près, car elle a des paroles, un chef d’orchestre et une partition.

Il faut d’abord poser les faits, parce qu’ils parlent d’eux-mêmes. Le mardi 3 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative 2026 sans même en examiner les articles, par l’adoption d’une question préalable déposée par le député Pastef Amadou Ba, au motif d’un défaut de «sincérité des prévisions budgétaires». Le texte avait déjà été repoussé deux fois en commission, les 23 et 30 octobre. Dans la foulée, le président de la Commission des finances, Alphonse Mané Sambou, a écrit dès le 3 novembre au ministre Cheikh Diba pour exiger le retrait pur et simple du projet de budget 2027, transmis par décret présidentiel. Le samedi 7 novembre, cette même commission a rejeté la première partie de la loi de finances initiale 2027, celle qui porte sur les recettes, la dette publique et les crédits des institutions, et entraîne mécaniquement avec elle l’ensemble des budgets ministériels. Le ministère des Finances parle de «nouvelles manœuvres» et accuse Pastef «d’obstruction de la procédure» dans un communiqué fortement relayé dans la presse et tous les milieux d’affaires. Le moment choisi n’a rien d’anodin. Le 1er septembre, Dakar et les services du Fmi ont conclu un accord sur un programme de 36 mois d’environ 2, 2 milliards de dollars, qui doit encore être approuvé par le Conseil d’administration du Fonds. La rectificative, calibrée pour répondre aux attentes de l’institution de Washington, devait traduire cette trajectoire dans les comptes. L’économiste Thierno Thioune prévient qu’une impasse de deux à trois mois obligerait à solliciter une dérogation, et qu’une tranche estimée entre 300 et 400 millions de dollars pourrait être reportée d’au moins un trimestre. Tout est donc fait à dessein pour retarder le gouvernement dans la définition d’une démarche budgétaire claire avec tous les voyants au vert.

La sincérité, paravent commode

Soyons justes avec les députés de la majorité, bien qu’on pourrait leur plaquer la belle maxime à Bachir Fofana : «Ça ne sert à rien d’être de bonne foi avec des gens de mauvaise foi.» Leur grief n’est pas sorti de nulle part si on pourrait leur accorder un petit bout «d’honorabilité». Ils reprochent au gouvernement de ne pas avoir transmis des rapports détaillés sur l’exécution des investissements publics et sur la dette. La rectificative portait le déficit prévu de 5, 4% à 7, 6% du Pib et rognait d’environ 555 milliards de F Cfa les crédits d’investissement, quand le projet de rupture faisait de l’investissement son levier majeur. Après le scandale de la dette dissimulée ou dette cachée, nul ne peut reprocher à un Parlement d’exiger des chiffres sincères. Encore faudrait-il que ce Parlement soit sincère dans ses prérogatives et non couché, au service des caprices d’un homme fusse-t-il le guide d’une révolution dont le grand soir n’est qu’une chimère au vu des compromissions et reniements en chemin.

Le contrôle budgétaire a ses formes, et le refus d’examiner a les siennes. Amender, auditionner, exiger des pièces, voter contre article par article, tout cela relève du contrôle. Ecarter un texte sans débat, puis réclamer le retrait du suivant avant même son examen, relève d’une autre logique. Le cas de Ousmane Sonko est éclairant de la dynamique de perturber. Dès le 19 octobre, en conférence de presse, il annonçait que Pastef ne voterait pas la rectificative, malgré la demande d’examen prioritaire du chef de l’Etat. Le verdict précédait l’instruction. Le contraste avec l’opposition sénégalaises est saisissant. Le groupe Takku Wallu, qu’on ne soupçonnera pas de tendresse pour le pouvoir, a fait savoir qu’il ne ferait pas obstacle à la rectificative pour ne pas paralyser le pays et pénaliser les Sénégalais. Ce dimanche encore, sur Sud FM, l’économiste pro-Pastef Aliou Diouck lâchait : «si le gouvernement veut rester sur sa posture, ce n’est pas notre problème», tout en reconnaissant qu’à défaut d’engagements tenus, le Conseil d’administration du Fmi ne conclura pas l’accord. La phrase dit tout de la démarche sournoise de Pastef. En termes simples, Diouck dit qu’on connait le prix du désordre, on accepte que le pays le paie, pourvu que l’adversaire plie.

Le 2 décembre, date fatidique

Pour comprendre la séquence, il faut regarder le calendrier constitutionnel. L’article 87 interdit toute dissolution durant les deux premières années de la législature. Installée le 2 décembre 2024, l’Assemblée actuelle sort de cette zone protégée le 2 décembre 2026. Les Législatives anticipées devraient alors se tenir entre soixante et quatre-vingt-dix jours après le décret. Le chef de l’Etat, face à la perspective d’un rejet du budget, avait laissé entendre que chacun devait assumer ses responsabilités et que le Peuple arbitrerait, sans écarter l’hypothèse d’une dissolution. D’autres outils existent, comme l’engagement de la responsabilité du gouvernement au titre de l’article 86, ou les décrets d’avance prévus par la loi organique relative aux lois de finances. Mais c’est bien la dissolution qui hante les esprits, d’autant plus que le personnel politique de Pastef ne voudrait rien qui trouble l’embourgeoisement de ses députés. La députée de Takku Wallu, Me Aïssata Tall Sall, révélait cette fin de semaine le refus de signer les ordres de mission que faisait le président du Parlement. Abdou Mbow éclairait l’opinion sur la flotte de véhicules de l’Assemblée remise à d’anciens ministres de Pastef pour leur permettre de maintenir un certain standing après la défenestration brutale du gouvernement. Tout est bon pour se sucrer pourrait-on dire.

Dès lors, l’obstruction prend son sens. Il ne s’agit pas tant de gagner la bataille du budget que de rendre le mois de novembre insupportable pour le Palais, afin que décembre ne ressemble pas à une délivrance mais à une capitulation. Mettre le Président dans l’inconfort, le faire apparaître comme celui qui bloque, lui faire porter la responsabilité des salaires, des fournisseurs et du Fmi, puis lui offrir une porte de sortie honorable par le dialogue. Autrement dit, l’abdication sous le nom de concorde.

Le «gentlemen’s agreement», ou l’art de la ritournelle

Une campagne d’opinion se reconnaît à ses mots. Le 29 octobre, en pleine Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, Fadilou Keïta postait : «Le Sénégal a besoin d’un gentlemen’s agreement avec comme impératif le retour d’Ousmane Sonko à la Primature.» Au lendemain du rejet de la rectificative, il appelait Bassirou Diomaye Faye à remanier le gouvernement pour y ramener Pastef, dénonçant la «dépastéfisation» du gouvernement et la «désonkorisation» des projets prioritaires, avant de trancher : «La légitimité politique qui a porté le projet à la magistrature suprême appartient à Ousmane Sonko.» Ce dimanche 8 novembre, c’est Pape Mada Ndour qui prenait le relais. L’ancien chef de Cabinet du Président plaide pour un dialogue direct entre Pastef et Kiiraay : «Peut-être qu’un «Gentlemen’s Agreement», un pacte de responsabilité politique au service de l’intérêt national entre Pastef et Kiiraay, pourrait favoriser une désescalade de la crise.» Et d’ajouter : «Il faut nécessairement que les deux partis se parlent.» Deux hommes, deux plateformes, une même expression, rare dans le vocabulaire politique sénégalais. On appelle cela un élément de langage. Le procédé est connu des communicants, car on choisit une formule, on la fait circuler par plusieurs voix jugées crédibles, on la répète jusqu’à ce qu’elle devienne une évidence. Le «gentlemen’s agreement» a l’avantage d’habiller une exigence très concrète, le retour de Pastef au gouvernement et de Sonko à la Primature, sous les traits élégants d’un pacte entre gens de bonne compagnie. Qui refuserait d’être un gentleman ?

Il faut noter le glissement. Le même Fadilou Keïta qui prêche aujourd’hui le pacte appelait, il y a quelques jours, les militants à réagir avec force aux «actes posés par Mimi Touré» et à «préparer la candidature de Ousmane Sonko en 2029». La main tendue a une destination, le Président Bassirou Diomaye Faye, bien qu’il soit inflexible et stoïque dans sa posture après toutes les attaques déloyales et tous les sabotages qu’il a fini de noircir dans son carnet de chevet.

L’après-Joj, la phrase qui a glacé

Pourquoi cette soudaine ferveur pour la paix ? Un élément de réponse se trouve dans une interview accordée à Solo Média par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, membre fondateur de Kiiraay. Le message est bien délivré et avec une force clinique, car c’est une antichambre de Pastef, et une de leurs caisses de résonance, que le ministre Diémé a choisie pour attaquer un chef et ses sbires, à visage découvert. «Après les Joj, on retournera à la vérité des prix politiques. Parce que tout a un prix. Le sabotage a un prix. La négation de la vérité a un prix. Et les Sénégalais jugeront et apprécieront», a-t-il déclaré. Il a promis «un avant, un pendant et un après Joj». Le ministre n’a désigné personne, mais la réception a été immédiate. Dans les rangs de Pastef, on a entendu l’annonce d’une nuit des longs couteaux, d’un règlement de comptes une fois les projecteurs olympiques éteints. Ngagne Demba Touré a répliqué : «Dire que c’est ce gars-là qui administre les Forces armées est déjà un tsunami ! Continuez à menacer. Votre réveil sera brutal !» Les militants soupçonnent que leur leader est visé et comme ils l’ont fait pour Macky Sall, ils ne se gêneront pas de demander de l’aide pour une absolution même si en public, ils joueront les guerriers. On peut juger la sortie du ministre expéditive ; un détenteur du portefeuille des Armées gagne toujours à peser chaque syllabe. Mais l’effet politique est réel et pour cela, on peut lui concéder que ça joue. Elle a révélé que le camp présidentiel envisage la suite autrement que par la négociation, et que le temps joue désormais contre ceux qui misaient sur l’usure du Président. D’où l’urgence de changer de terrain : passer de l’affrontement à la supplication, du rapport de force au registre moral.

La partition en trois mouvements

La stratégie de la concorde obligée se déploie en trois temps qui se chevauchent déjà. Le premier mouvement est médiatique. Il consiste à saturer l’espace public d’une même idée, celle d’un Président et d’un ancien Premier ministre que rien ne sépare vraiment. Pape Mada Ndour s’y employait dès octobre, assurant qu’ «il n’y a pas de problème entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko», deux «personnalités fortes» habituées aux divergences passagères. Plateaux, réseaux, confidences de couloir, on répète que la brouille est un malentendu et que l’entente est l’état naturel du tandem. Le deuxième mouvement est religieux. Dans la nuit d’un jeudi récent, Ousmane Sonko s’est rendu à Touba dans la plus grande discrétion avant une révélation de Madiambal Diagne. Reçu à huis clos pendant près d’une heure par le Khalife général des Mourides selon plusieurs sources, le différend entre l’Exécutif et le Législatif était au cœur des échanges. Le khalife de Guyèt Chérif, Chérif Mame Aïdy Aïdara, a appelé Ousmane Sonko et les députés au dialogue. Le Khalife général de Bambilor estime de son côté que «la stabilité du Sénégal dépend aujourd’hui de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye». Et l’Ong Jamra de Mame Makhtar Guèye veut ressusciter le collectif des médiateurs religieux. Que l’on m’entende bien ; il n’est pas question de douter de la sincérité de nos guides religieux dont la vocation de régulation sociale a souvent épargné à ce pays le pire. Mais une parole sincère peut être captée par une stratégie qui ne l’est pas. Quand un appel au dialogue s’adresse indistinctement à celui qui a déposé un budget et à celui qui refuse de l’examiner, il renvoie dos à dos le pompier et l’incendiaire. Et la symétrie profite toujours à celui qui bloque.

Le troisième mouvement est citoyen. Une vingtaine d’organisations de la Société civile dont le Réseau Siggil Jigeen, Présence chrétienne et Afrikajom Center ont appelé «solennellement» le président de la République et le président de l’Assemblée nationale à «privilégier le dialogue», en mettant en garde contre une conjoncture qui «frise le défaut de paiement». Alioune Tine plaide pour un terrain d’entente, et l’expert électoral Ndiaga Sylla juge «désormais temps que les médiateurs sociaux reprennent pleinement leur rôle». L’étape suivante est écrite d’avance, un appel à une «réconciliation nationale», comme si le pays sortait d’une guerre civile et non d’un désaccord budgétaire. Médias, marabouts, Société civile, la séquence est classique au Sénégal pour déminer des semblants de crise ou des conflits artificiels. Elle transforme un rapport de force partisan en impératif moral, et fait de celui qui résiste un ennemi de la paix.

L’histoire des tandems n’est jamais belle

Le Sénégal connaît le bicéphalisme. Il en porte même la cicatrice originelle. En décembre 1962, le conflit entre le Président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia s’est soldé par une motion de censure votée au domicile du président de l’Assemblée, Lamine Guèye, puis par l’arrestation de Dia. Le Monde notait alors que tout replâtrage était devenu impossible, que le bicéphalisme était mort et qu’il n’y avait d’autre issue que le régime présidentiel. Les dyarchies sénégalaises ne se réconcilient pas, elles se tranchent. Et nul ne souhaite revivre la manière.

Le Kenya offre la leçon inverse, celle d’une réconciliation qui dévore ses alliés. Le 9 mars 2018, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga scellent leur fameuse «poignée de main». Les alliés de Odinga y voient une trahison, faute d’avoir été consultés. Le vice-président William Ruto, successeur promis, se retrouve marginalisé. Mais la suite est cruelle pour les réconciliés. Ruto se pose en challenger, capte le ressentiment et l’emporte en 2022, tandis que Odinga, devenu membre de l’establishment, ne parvient plus à mobiliser ses propres bastions. La poignée de main a tué l’élan de ceux qui la donnaient. Le Pérou montre ce qui arrive quand un Président affronte une majorité obstructionniste. En septembre 2019, Martín Vizcarra dissout un Congrès dominé par les fujimoristes, en expliquant qu’«il est clair que l’obstruction et le blindage ne cessent pas et qu’aucun accord ne sera possible». La décision est populaire et le Tribunal constitutionnel la juge légale. La Tunisie, enfin, rappelle le pire scénario d’un président de la République face à un président de l’Assemblée, chef du premier parti. Le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed gèle le Parlement ; Rached Ghannouchi trouve la porte de l’Hémicycle gardée par l’armée et dénonce un coup d’Etat. Jeune Afrique résumait ce face-à-face comme un conflit de légitimité entre deux hommes. Entre la réconciliation imposée et la sortie de route institutionnelle, le Sénégal dispose d’une voie constitutionnelle, prévue par les textes et datée, qui est le recours aux urnes.

Kiiraay, la machine qu’on voudrait désarmer

Reste l’angle mort du discours sur la concorde, la formation présidentielle Kiiraay. Lancé le 25 juillet au King Fahd Palace, le parti du Président Faye est né de la fusion de 437 partis, mouvements et associations, avec en ligne de mire la Présidentielle de 2029. Il revendique le soutien de près de 400 des 557 maires du pays. Sa superviseure, Aminata Touré, le présente comme l’incarnation de «la stabilité, du dialogue et de l’Etat de droit» et affirme que de nombreux cadres de Pastef l’ont rejoint.

Ces ralliements ont un coût pour ceux qui les ont consentis. El Hadji Abdourahmane Diouf a dissous son parti Awalé : «Nous avons choisi notre leader et nous allons dérouler notre stratégie pour remporter les élections locales, les élections législatives et l’élection présidentielle de 2029.» Yankhoba Diémé a brûlé ses vaisseaux en accusant publiquement l’ancien Premier ministre d’avoir capté l’autorité présidentielle, au point que le chef de l’Etat découvrait certaines décisions ministérielles sur les réseaux sociaux. Des dizaines de responsables ont quitté Pastef, parfois sous les quolibets, pour suivre le Président. Que deviendraient-ils au lendemain d’un «gentlemen’s agreement» qui ramènerait des hommes d’Ousmane Sonko aux affaires ? Ils seraient les Ruto du Sénégal, des alliés sacrifiés sur l’autel d’une paix négociée sans eux. Kiiraay cesserait d’être une machine électorale pour redevenir un club de soutien sans horizon, puisque le pacte aurait pour effet mécanique de rouvrir la route de 2029 à celui que Fadilou Keïta appelle déjà à préparer. Une réconciliation de ce type ne réunirait pas deux camps ; elle en dissoudrait un dans l’autre. Ousmane Sonko serait prêt pour s’absoudre à dissoudre sa formation dans Kiraay afin de donner des gages de bonne foi au Président Faye. C’est dire jusqu’où la dissolution du dernier biscuit pour toucher aux ors du pouvoir fait peur. Le Président le sait : une autorité qui recule sous la pression d’un blocage n’est pas restaurée, elle est hypothéquée. Il aurait cédé une fois et devrait céder encore à chaque loi de finances, à chaque nomination, à chaque arbitrage.

Dialoguer n’est pas abdiquer

Faut-il pour autant fermer la porte ? Non. Il existe un dialogue légitime, et il est institutionnel. Un budget révisé, accompagné des pièces réclamées, négocié entre le ministre des Finances et les présidents de commission, sans rencontre au sommet ni partage de postes, aucun Sénégalais ne dirait non à ça. Celui-là relève du fonctionnement normal d’une démocratie parlementaire. Le gouvernement aurait tort de le refuser, et l’opinion aurait raison de l’exiger.

L’autre dialogue, celui qu’on habille de pacte entre gentlemen et qu’on fait bénir par les marabouts et la Société civile, est d’une autre nature. Il ne vise pas un budget, il vise le pouvoir. Il ne demande pas des chiffres, il demande la Primature et des fauteuils au gouvernement, en enterrant tous les dégâts commis dans une gouvernance empruntée de deux ans. Confondre les deux serait la plus grande erreur de ce mois de novembre. En 2024, les Sénégalais ont élu un Président ; quelques mois plus tard, ils ont donné une majorité au parti qui le portait. Si ces deux mandats sont devenus incompatibles, la Constitution a prévu l’arbitre. Il ne siège ni dans les studios, ni dans les salons, ni dans les communiqués et cet arbitre vote librement. A compter du 2 décembre, Bassirou Diomaye Faye pourra lui rendre la parole. Il pourra aussi choisir de ne pas le faire. Mais il devra choisir lui-même, et non sous la dictée d’une ritournelle répétée jusqu’à l’étourdissement. Car la concorde n’est une vertu que lorsqu’elle est librement consentie. Arrachée par le chantage au budget, elle porte un autre nom.

Par El Hadj Al Marème FAYE