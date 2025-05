Par Dieynaba KANE –

A l’Assemblée nationale hier, dans le cadre de la plénière pour le vote des résolutions de mise en accusation d’anciens ministres, le député Guy Marius Sagna a prévenu les nouvelles autorités sur la gestion des deniers publics. Face au ministre du Travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, il avertit : «Il y a trop de laisser-aller dans la gestion des affaires publiques. Les fonctionnaires aussi sont des complices des ministres qui détournent l’argent du contribuable. Donc, nous devons revoir notre système. Dites à notre gouvernement qu’on les poursuivra même pour deux cuillères.» Lors de sa prise de parole, Guy Marius Sagna a soutenu que c’est à cause de la corruption, des détournements et autres que le Sénégal fait partie des 30 pays les plus pauvres au monde. De ce fait, il préconise de mettre fin «à ces pratiques malsaines». «Les détournements de deniers publics ne doivent plus prospérer. Pendant 60 ans, l’argent du contribuable a été détourné par les tenants du pouvoir. Les hommes politiques ne financent que leur clientèle politique ou partagent l’argent du con­tribuable avec leurs familles et amis ou proches», a-t-il dénoncé.

dkkane@lequotidien.sn