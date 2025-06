Le député Guy Marius Sagna va s’exprimer prochainement sur l’achat de véhicules pour les députés qui suscite une vive polémique au Sénégal. Il promet de le faire en déclinant le bilan des six mois qu’il a passé à l’Assemblée nationale. Il dit avoir été saisi par des Sénégalais à travers les réseaux sociaux et par voie de correspondances pour évoquer la question de l’achat de véhicules aux députes. Par Amadou Mbodj –

Le député Guy Marius Sagna promet de s’exprimer prochainement sur l’achat de voitures pour les députés qui suscite une vive polémique dans le landerneau politique.

«A tous les Sénégalais, parce que je suis votre député à vous toutes et tous, je dois des réponses. Et vous aurez mon avis sur ces voitures», a fait savoir le député à travers un post. Il compte le faire en profitant de la présentation du bilan de ses six mois de présence à l’Assemblée nationale

«Dans quelques jours, par respect pour vous, il vous sera présenté chers compatriotes mon bilan des six (6) premiers mois de la 15e Législature de l’Assemblée nationale du Sénégal. La question de ces voitures des députés y sera abordée», souligne le député. Ce dernier demande de garder la ligne. «En attendant, ne changez surtout pas. Le 24 mars 2024 était une victoire du Peuple sénégalais. Et ce Peuple sénégalais, c’est-à-dire vous, doit protéger, défendre sa victoire. Et c’est ce que vous faites. Soyez-en remerciés !», fait remarquer M. Sagna. Le parlementaire affirme «comprendre les interrogations, promet de s’exprimer en toute transparence et appelle à préserver l’élan de rupture né du 24 mars». Le député dit avoir été interpellé à travers les réseaux sociaux ou par voie de correspondances pour l’inviter à s’exprimer au sujet de ces véhicules destinés aux députés. «Je suis interpellé tous les jours depuis plusieurs semaines sur tous les réseaux sociaux où je suis présent, mais aussi à travers des lettres que j’ai reçues sur la question des voitures des députés du Sénégal. Certains ne cherchent qu’une erreur ou qu’une faute politique de ma part pour justifier toute leur propagande assénée sur ma modeste personne et mon camp patriotique panafricain à longueur de journées depuis des années. D’autres piaffent d’impatience de me voir me prononcer pour avoir des arguments à opposer à mon camp : le camp patriotique panafricain dont le dirigeant est le président de Pastef, Ousmane Sonko», objecte Guy Marius Sagna. Il jette ainsi une pierre dans le jardin du régime sortant en s’adressant à eux de manière allusive en parlant de leur gestion qu’il considère en termes de rationalisation ils n’ont pas fait mieux que le régime en place.

«Et pourtant, jamais pendant des décennies que les Sénégalais leur ont fait confiance ils n’ont fait le 10e de ce que le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont fait en matière de rationalisation, de bonne gouvernance…Bien-sûr, il est possible de faire plus et mieux encore. Enfin, il y a celles et ceux qui se posent tout simplement des questions, qui éprouvent des inquiétudes ou sont clairement opposés à cette mesure d’achat de voitures pour les députés ou ne s’y opposent pas, mais sont soucieux de leur prix ainsi que d’autres considérations», constate-t-il.

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a tenu à apporter des clarifications face à la polémique suscitée par l’achat de véhicules aux députés en justifiant la décision par une logique de rationalisation budgétaire. Il affirme que l’achat de véhicules est plus cohérent économiquement que le maintien des indemnités mensuelles précédemment versées aux parlementaires. Un argumentaire qui a du mal à convaincre l’opposition sénégalaise qui trouve inopportun l’achat de voitures en voyant les urgences ailleurs dans un contexte marquée par une crise économique à la vieille de la Tabaski.

ambodji@lequotidien.sn