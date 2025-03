Guy Marius Sagna reconnaît la souveraineté du Canada et son propre modèle sociétal, mais il estime que ce dernier ne doit pas être imposé au Sénégal. Dans un post sur sa page Facebook, le parlementaire a adressé une question écrite au gouvernement concernant les financements Lgbt octroyés par l’ambassade du Canada au Sénégal.

«Le Canada, Etat souverain, a sa conception de la diversité que nous ne partageons pas, mais que nous respectons. Le Canada doit respecter la conception sénégalaise de la diversité, qui refuse l’impérialisme culturel tendant à nous imposer ou à nous inoculer, notamment par des financements, les valeurs Lgbt», écrit-il. Selon Guy Marius Sagna, le Fonds canadien d’initiative locale (Fcil), mis en place par le Canada, finance et encourage les dynamiques Lgbt au Sénégal. Il cite parmi les priorités thématiques de ce fonds : «La gouvernance inclusive, y compris la diversité et Lgbtq+, la démocratie, les droits de la personne et l’Etat de Droit.» Une orientation qui, selon lui, ne correspond pas aux valeurs du pays. Dans cette logique, il demande aux autorités sénégalaises de réagir et de recadrer l’ambassade canadienne. «Cela signifie pour le Canada de s’abstenir, à travers son ambassade au Sénégal, d’encourager, de véhiculer, de propager son agenda Lgbt. C’est pourquoi je vous invite à rappeler à l’ordre l’ambassade du Canada au Sénégal afin qu’elle arrête ses pratiques de prosélytisme Lgbt», lit-on sur sa page Facebook. Pour Guy Marius Sagna, le Sénégal ne doit pas se soumettre aux exigences étrangères sur des sujets qui touchent aux valeurs culturelles et sociétales du pays. «Le gouvernement du Sénégal doit fixer son cadre de coopération et ses principes directeurs, et les rappeler à ses partenaires qui doivent s’y aligner. Le Sénégal doit coopérer avec ses partenaires selon les conditions sénégalaises, dans le cas d’espèce la conception de la diversité sénégalaise, et non selon les conditions des partenaires, ici conditions Lgbt», insiste-t-il. Dans sa démonstration, il rappelle que le Canada lui-même refuse toute influence américaine sur son identité nationale. «Le Canada, qui ne veut pas être le 51e Etat des Etats-Unis, comprendra alors aisément, monsieur le ministre, que le Sénégal ne veuille point être la 11e province du Canada en matière de Lgbt», fait-il savoir. Et de poursuivre : «Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à l’ambassade du Canada au Sénégal que le Canada ne peut pas prendre notre Sénégal et l’esprit de notre Peuple ?»

Dans son post, le député salue la position du Premier ministre Ousmane Sonko sur la question des influences extérieures, rappelant une de ses déclarations : «Les velléités extérieures de nous imposer l’importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli. Il me semble qu’une piqûre de rappel de ce propos s’impose en direction de l’ambassade du Canada au Sénégal.»

Par Ousmane SOW – ousmane.sow@lequotidien.sn