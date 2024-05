Haithem Debbich est le nouveau Directeur général de la société Tetra Pak en Afrique de l’Ouest. Il succède ainsi à Aruna Oshiokamele, qui occupait cette fonction depuis 2018. Le nouveau boss de Tetra Pak, diplômé de l’Université Paris Sorbonne, sera basé à Lagos, au Nigeria. Il a rejoint Tetra Pak en 2003 où il a occupé divers postes. Sa nomination à la tête de ce leader mondial des solutions d’emballage en Afrique de l’Ouest ne le laisse pas indifférent. «Je suis honoré de cette nomination. L’Afrique de l’Ouest est une région dynamique à fort potentiel, et j’ai pour ambition de mettre mon expertise au service de nos clients de façon à les accompagner au mieux dans leur stratégie de croissance et d’innovation», a promis Haithem Debbich. Il compte aussi renforcer l’engagement solide de cette entreprise présente en Afrique depuis 35 ans, envers ses clients dans la région. «En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous mettons à la disposition de nos clients nos dernières innovations les mieux adaptées aux besoins de ce marché en constante évolution, le tout dans le cadre d’une approche durable et responsable. En offrant à nos clients des solutions au plus proche de leurs attentes et de celles de leurs consommateurs, je suis convaincu que nous consoliderons notre position de partenaire de choix pour nos clients», a-t-il dit. Le leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage travaille en étroite collaboration avec des clients et fournisseurs dans une trentaine de pays d’Afrique, parmi lesquels Siagro au Sénégal. Il fournit des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays. Avec plus de 24 000 employés dans le monde entier, il s’engage à rendre les aliments sûrs et disponibles, partout grâce à ses solutions d’emballage.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn