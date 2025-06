L’Institut de technologie alimentaire (Ita) a tenu à démentir les accusations relatives à la construction d’un incubateur d’entreprises dans la commune de Hann-Bel Air. Les responsables de la structure de recherche ont apporté des éléments de réponse. Par Amadou MBODJI –

Une polémique est née autour de la construction d’un incubateur dans la commune de Hann Bel Air. Les détracteurs du projet disent que l’infrastructure a été érigée sans autorisation sur un site qui n’appartient pas à l’Institut de technologie alimentaire (Ita). Les responsables de l’Ita démontent ces accusations en apportant des éléments de réponse à l’issue de la visite de chantier effectuée hier sur les lieux. «Tout le monde l’a constaté dans la presse, on nous a attaqués à plusieurs reprises, mais nous n’avions pas jugé nécessaire de répondre, parce que tout ce qui a été dit est faux, essentiellement sur trois points», précise d’emblée Fallou Sarr, directeur des Relations extérieures de l’Institut de technologie alimentaire. Il explique : «On avait dit que l’Ita est en train de construire, sur un terrain qui ne lui appartenait pas, 1500 m2, qui serait une partie du stade, ce qui est totalement faux, parce qu’on a montré qu’on avait un titre foncier qui date de 1971. On nous a accusés aussi d’avoir construit sans autorisation. C’est vrai que lorsque nous avons tenté d’avoir cette autorisation auprès de la mairie, il y a eu une non-prise en charge de notre préoccupation. Comme nous tenions à matérialiser ce projet de l’Etat, nous nous sommes adressés au ministère de l’Urbanisme, qui a donné donc un arrêté nous autorisant à construire ce projet-là.»

Quid des allégations relatives à l’absence d’étude sur l’impact environnemental du projet ? «Le coordonnateur du Pdcej a bel et bien dit qu’effectivement, il y a une étude qui avait montré qu’il n’y avait pas nécessité d’étude environnementale, mais on nous demandait tout simplement des prestations environnementales, ce qui a été fait et approuvé par l’autorité qui les avait demandées. En termes de règlement, nous sommes tout à fait conformes, aussi bien les règlements que les lois de ce pays», répond Fallou Sarr.

Créé avec une convention signée en 2020 avec le Pdcej pour prendre en charge la formation de mille bénéficiaires entrepreneurs agroalimentaires, la construction et l’équipement de cet incubateur sont estimés à 1 milliard de F. Sur la construction d’un parking devant le stade de Hann comme une exigence du mouvement associatif de la localité, les responsables de l’Ita assurent prévoir le construire avec certains aménagements.

Pour l’instant, l’Ita assure avoir réussi à incuber 117 entreprises sur les 200 visées, soit un taux de réalisation de 56%. Sur les 1028 personnes formées, 60% d’entre elles avaient déjà une activité dans le domaine agroalimentaire. Omar Faye, adjoint au maire de Hann-Bel Air, dit être content d’accueillir ce projet et invite par ailleurs les responsables de l’Ita à poursuivre les discussions pour rassurer les populations, en mettant en place aussi des mesures d’accompagnement.

