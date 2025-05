Pour une application efficiente de la hausse des salaires du personnel de maison, le Centre de recherche et d’action sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc) propose de réviser l’arrêté de 1968 fixant les conditions de travail des gens de maison pour réglementer l’âge minimum de travail, les conditions de travail, le traitement salarial, la liberté syndicale, l’organisation et le fonctionnement des agences de placement, formaliser le secteur en rendant la forme écrite obligatoire pour tous les Cdi conclus dans le cadre du travail domestique, entre autres. Par Malick GAYE –

C’est une décision saluée par le Centre de recherche et d’action sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc). L’Etat du Sénégal a revu à la hausse le salaire des travailleurs domestiques et gens de maison dans son arrêté n°012677 du 25 avril 2025. «Cette décision constitue une avancée majeure dans la consolidation des actions en faveur de la protection des droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et marque un tournant décisif dans la reconnaissance des droits de cette catégorie de travailleurs, longtemps marginalisée et dont la contribution substantielle à l’économie nationale et au bien-être des ménages est presque invisible», a salué, dans un communiqué, l’organisation de la Société civile qui promeut l’amélioration des conditions de travail des travailleurs domestiques. Le Cradesc considère cet arrêté ministériel comme la résultante des nombreuses actions de plaidoyer portées depuis plusieurs années à travers le Projet d’appui stratégique aux travailleuses domestiques (Pastdom), en collaboration avec les associations de travailleuses domestiques, la Société civile, ainsi que les partenaires engagés dans la justice économique et sociale.

Ainsi, cette organisation estime que la décision du gouvernement «vient corriger une situation d’iniquité dans la détermination du Smig aux différents travailleurs. Pen­dant presque vingt ans, l’évolution du Smig ne profitait qu’aux autres travailleurs, excluant celles et ceux qui s’activent quotidiennement pour le bien-être de nos foyers».

Pour une application efficiente de cette décision, le Cradesc a fait des recommandations. Il s’agit de mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de cet arrêté pour éviter son application inégale et partielle ; ratifier et veiller à l’application effective de la Convention n°189 de l’Organisation internationale du travail (Oit), qui garantit des conditions de travail décentes aux travailleuses domestiques ; réviser l’arrêté de 1968 fixant les conditions de travail des gens de maison pour réglementer l’âge minimum de travail, les conditions de travail, le traitement salarial, la liberté syndicale, l’organisation et le fonctionnement des agences de placement ; formaliser le secteur en rendant la forme écrite obligatoire pour tous les Contrats à durée indéterminé (Cdi) conclus dans le cadre du travail domestique ; mettre en place des structures d’appui administratif et juridictionnel de proximité en faveur des travailleur.ses, avec une procédure allégée, diligente et gratuite pour les accompagner en cas de violation de leurs droits.

mgaye@lequotidien.sn