Dr Ahmed Lamine Athie, nouveau Directeur général de la Haute autorité du Waqf, a présenté, jeudi, la vision et la feuille de route de la Haw pour le développement du Waqf au Sénégal. C'était dans le cadre d'un «Iftar» ou «ndogou» réunissant les parties prenantes et d'autres acteurs de l'écosystème du Waqf.

Positionner la Haute autorité du Waqf comme actrice clé dans le financement des politiques sociales de l’Etat. Telle est l’ambition du nouveau Directeur général de la Haw. Pour cela, Dr Ahmed Lamine Athie et son équipe comptent mettre l’accent «sur l’investissement dans les Waqf publics pour soutenir les populations vulnérables». «Nos projets incluent le Waqf public immobilier pour les daaras, le développement du fonds Waqf public monétaire et l’opérationnalisation du Waqf public agricole», a déclaré Dr Athie jeudi, lors d’un «Iftar» ou «ndogou» réunissant les parties prenantes, ainsi que d’autres acteurs du Waqf.

Le Waqf ou «aumône durable» est considéré comme «un outil contre la pauvreté qui consiste à immobiliser un bien afin d’affecter ses revenus à des œuvres de charité et d’intérêt général».

Pour son développement au Sénégal, le nouveau Dg de la Haw entend travailler «à l’adoption d’une loi révisée sur le Waqf, à l’obtention de la défiscalisation des Waqf publics et d’intérêt public, et à l’acquisition de foncier pour les projets de la Haw».

En 2024, la Haw, selon le Dg, a «réalisé des études de faisabilité de dix projets d’investissements sociaux soutenus par la Banque islamique de développement (Bid). Parmi eux, cinq projets axés sur le «capital humain et l’équité sociale» incluent un orphelinat, un centre de formation professionnelle, un centre d’imagerie médicale, des immeubles à louer et une résidence universitaire. Ces initiatives soutiendront la santé, l’accès aux services sociaux, l’emploi, l’inclusion sociale et l’éducation.

Le Waqf public monétaire a déjà couvert les besoins sanitaires de 85 714 élèves d’écoles coraniques et leurs encadreurs».

La Haw prévoit «un complexe immobilier mixte à Diamniadio et des projets agricoles pour promouvoir l’inclusion économique et la souveraineté alimentaire, notamment la mise en œuvre d’un projet d’élevage de chèvres par «passage de don»».

La Haw plaide pour un accès facile au foncier

Dans le long terme, la vision de M. Athie pour la Haw «s’articule autour de trois axes : l’autonomie financière de notre institution, la contribution aux stratégies nationales d’organisation des affaires religieuses et de modernisation des daaras, et l’inclusion socio-économique». «Nous visons également à renforcer l’autonomisation des jeunes et des femmes, et à assurer une prise en charge durable des besoins essentiels des populations vulnérables», décline-t-il.

La Haw s’engage aussi à contribuer pleinement au développement du Sénégal, qui est une priorité commune. Mais, précise Dr Athie, elle ne peut agir seule. C’est pourquoi sollicite-t-il «l’appui des plus hautes autorités de l’Etat, afin de faciliter à la Haw l’accès au foncier et de lui accorder un soutien financier conséquent». «Ces ressources sont déterminantes pour permettre à la Haw de réaliser son plein potentiel au service d’un Sénégal fort et uni», soutient-il. Non sans souligner que «c’est grâce à l’engagement de tous les acteurs que la Haw relèvera les défis et saisira les opportunités pour le développement du Waqf au Sénégal».

A cet effet, la Haw compte beaucoup sur le soutien de l’Etat, du secteur privé, de la Société civile, des partenaires techniques et financiers… Car, note El Hadji Amar Lô, président de de la Commission de supervision de la Haw, «nous voulons faire de cet instrument de finance islamique sociale hautement important, le levier principal pour organiser la solidarité nationale, lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, participer à l’amélioration à l’accès aux services sociaux de base et surtout contribuer à la redistribution des richesses nationales».

La Haute autorité a profité de cette occasion pour remettre des attestations à quatre nouveaux Waqf formalisés dès ce premier trimestre de l’année 2025. Ce qui, aux yeux des responsables, témoigne de «la dynamique de développement du Waqf au Sénégal».

Le Waqf a été institutionnalisé depuis 2015 par la loi n°2015-11 du 6 mai 2015, et le décret n°2016-449 du 14 avril 2016 fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute autorité du Waqf.

