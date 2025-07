Après plus d’un mois de détention, Mme Sophie Gladima Siby a été placée sous contrôle judiciaire assorti d’un port de bracelet électronique, après son audition hier par la Commission d’instruction près la Haute cour de justice.

La deuxième tentative fut la bonne. Mme Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines et de la géologie, a obtenu ce lundi une liberté provisoire assortie du port d’un bracelet électronique.

C’est la décision prise par la Commission d’instruction près la Haute cour de justice, après sa deuxième audition sur le fond, après la première tenue le 11 juin dernier. Lors de cette audition, elle a une nouvelle fois rejeté les accusations portées contre elle. Alors que le montant initialement incriminé, évalué à 193 millions F Cfa, a été révisé à la baisse et est désormais estimé à 73 millions F Cfa. Après la levée du mandat de dépôt, elle sera assignée à résidence entre les régions de Dakar et Thiès où se déroulent ses activités politiques et pédagogiques. D’abord, elle est maire de Joal, commune située dans le département de Mbour. Ensuite, elle est enseignante-chercheure à l’Ecole nationale des mines et de la géologie (ex-Insitutit des sciences de la terre) à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il faut savoir que Mme Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines et de la géologie, a été placée sous mandat de dépôt et incarcérée à la prison pour femmes de Liberté 6 le 21 mai 2025. Elle est poursuivie pour détournement présumé de deniers publics, portant sur un préjudice d’environ 193 millions de F Cfa, avant que le montant ne soit ramené à 73 millions. Cette affaire concerne les Fonds-Covid, destinés à l’érection d’un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie.