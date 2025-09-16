En plus de Moustapha Diop, il est le dernier ministre inculpé par la Commission d’instruction près la Haute cour de justice à être encore en prison. Mansour Faye, qui «riz» toujours de la même manière, a été auditionné hier de 12 h à un peu plus de 14 h avant de regagner sa cellule à la prison de Rebeuss. Interrogé au fond dans le dossier de la surfacturation du riz dans le cadre du Plan de relance du Covid-19 et placé sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025 pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité sur une commande de riz à hauteur de 2,749 milliards F Cfa, il continue à nier les faits. Il a rappelé le processus mené jusqu’au bout : appel d’offres dans un contexte de pandémie. A l’époque, le ministre de l’Equité sociale a remis en cause la validé de l’arrêté ministériel de 2023 fixant le prix du prix qui lui a été reproché par la Cour des comptes assurant qu’il est caduc. Selon le maire de Saint-Louis, le prix de la tonne de riz en 2020 était de 275 mille F Cfa.

Face à la Commission d’instruction près la Hcj, Mansour Faye a assuré à nouveau que «tout a été fait selon les règles de transparence». Après cette audition, ses avocats espèrent une liberté provisoire après qu’on lui a refusé une médiation pénale au début de la procédure.

justin@lequotidien.sn