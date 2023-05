Le Tf1451/est un dossier à rebondissements. En dépit de son dénouement heureux en leur faveur, les héritiers de feu Mbagour Diagne et le Conseil des notables lébous (Cnl) du Cap Vert sont toujours sur les dents à cause des convoitises dont il fait l’objet.

Par Alioune Badara NDIAYE – La sortie, ce week-end, de membres d’un collectif de personnes ayant leurs maisons sur le Tf 1451/R n’a pas laissé indifférents les propriétaires légitimes du titre foncier. Rétablis dans leurs droits à la suite d’un long feuilleton judiciaire, les héritiers de Mbagour Diagne ont réitéré dimanche leur appel au dialogue pour une issue sans heurt du problème. «Nous ne sommes venus pour exproprier personne ni pour détruire la maison de personne ; nous sommes venus pour gérer la situation socialement», a indiqué El Hadj Saliou Diongue, parlant au nom du Conseil des notables lébous (Cnl) du Cap Vert. Les héritiers du Tf 1451/R, avec à leur tête le procurateur Demba Anta Dia, avaient organisé un point de presse au siège du Cnl pour réagir à la sortie des habitants de Jaxaay. «Les choses doivent se passer dans les règles administratives. Quiconque doit disposer de document en ce sens l’aura. J’appelle tous ceux qui y ont des maisons à se rapprocher du mandataire, nous ouvrons la voie du dialogue», a poursuivi M. Diongue, rappelant qu’un cabinet est déjà ouvert pour l’affaire. «Nous appelons toutes ces personnes, qui peut-être sont égarées ou peut-être n’ont pas pu comprendre, à se rapprocher du dialogue que Demba Anta va entamer. Nous ne sommes pas leurs ennemis ni leurs adversaires (…) Nous voulons juste la paix», a souligné de son côté Mamadou Diop Thioune, autre membre du Cnl. Ils ont toutefois dénoncé les menaces proférées lors de la sortie du collectif des habitants à l’encontre du mandataire Demba Anta Dia et à l’endroit des autorités, tout en indexant Mamadou Ndiaye Daara. «Ce monsieur, Ma­madou Ndiaye Daara, est à l’origine de choses malveillantes qui le mettent dans une culpabilité d’escroquerie foncière et qu’il doit justifier», a insisté M. Thioune, assurant que ceci est la raison de ses agis­sements. «Pourquoi il accuse l’Etat, accuse les magistrats, accuse l’Administration. Au nom de quoi ? C’est parce qu’il est l’auteur des faits et nous l’attendons de pied ferme», a enchaîné le membre du Cnl, assurant que la collectivité va s’ériger en bouclier contre tous ceux qui veulent affronter Demba Anta qui dispose, avec l’aval des héritiers, de tous les droits sur le Tf 1451/R. «Il est seul habilité à statuer sur la gestion et la régularisation sur le titre», a-t-il insisté. Le Tf 1451/R couvre une superficie de 258 hectares et a été entièrement restitué à la famille de feu Mbagour Diagne. Alors que le contentieux était pendant devant la Justice, la Sn Hlm et des tiers ont vendu des maisons sur le site. Le problème, c’est qu’aucun des acquéreurs ne dispose jusque-là d’un titre de propriété, car le sésame ne peut être délivré que par les propriétaires légitimes.

