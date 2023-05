Le Doing Business n’existe plus. Mais Mo Ibrahim est toujours là pour rappeler les indices de la bonne gouvernance. Il donne une excellente note à ce pays pourtant traversé par une tension politique. A l’interne, le débat sur la bonne gouvernance et la gestion des deniers publics fait rage. Il y a le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 qui rappelle qu’il y a toujours des soucis à se faire, si évidemment les accusations se confirment devant la barre d’un Tribunal. Il y a donc cette vision double du Sénégal : un pays dictatorial pour certains, un havre de démocratie pour d’autres.