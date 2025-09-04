Le slogan de l’Association des anciens internes du lycée Blaise Diagne (Ailbd) créée vers la fin des années 80, «La fraternité et la solidarité en partage», est un hymne humanitaire. Ce 31 août, elle a ravivé les souvenirs de ces temps passés partagés avec leurs défunts camarades de classe. Au Cices, ils se sont retrouvés pour prier pour leur repos céleste. «En souvenir de nos défunts membres, la date du dimanche 31 août 2025 a été retenue pour une journée de recueillement et de prières pour le repos de leurs âmes au Paradis», explique Ibrahima Sar, président de l’Ailbd dont les objectifs sont évidemment le rafraîchissement des liens de fraternité, de solidarité et d’entraide entre ses membres, ainsi que des actions de contribution au rayonnement du Lycée Blaise Diagne (Lbd). Au-delà de l’hommage aux disparus, l’Ailbd a célébré ses hommes encore en vie en procédant lors de cette journée, à une cérémonie de «Sargal-dédicaces» pour honorer Serigne Cheikh Aliou Mbacké. Secrétaire général de l’association, M. Mbacké a publié son livre «Sous le soleil au zénith», qui retrace son parcours inspirant. «Il est temps que notre frère soit connu dans le monde entier. C’est un homme d’une très grande qualité humaine. Il maîtrise plusieurs langues africaines et européennes. C’est un homme discret, il n’a jamais voulu qu’on parle de lui», assure M. Sar. Marqué par ces témoignages, Serigne Cheikh Aliou Mbacké a salué «ce beau geste de ses anciens camarades», avant de présenter son ouvrage, qui est une œuvre de chevet.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn