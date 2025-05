Les droits des homosexuels n’ont pas fini de bouleverser les champs politique et lexical sénégalais. Ceux qui combattaient Macky Sall pour son refus de criminaliser l’homosexualité ont décidé de se combattre les uns et les autres. On a aujourd’hui ceux qui, comme notre Premier ministre, «tolèrent» cette déviance. Et les purs et durs, qui ne voient à cela qu’une abomination. La dichotomie est devenue violente et les anciens ennemis de Macky ne peuvent plus se voir en peinture. Est-ce à croire que l’homophobie, comme toutes les déclarations qui ont failli brûler ce pays depuis 2021, n’était qu’une question de posture ?

Par Sucré-Salé