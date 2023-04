Des diplomates, des universitaires, des chercheurs et journalistes se donnent rendez-vous aujourd’hui, dans l’auditorium du journal Le Monde Diplomatique à Paris. «Le Gingembre Littéraire», initié par le journaliste sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye, va poser le débat autour du thème : «Refonder le lien entre l’Europe et l’Afrique.»

Le Gingembre à Paris, autour du thème : «Refonder le lien entre l’Europe et l’Afrique», c’est une nécessité à l’heure actuelle ?

C’est plus qu’une nécessité parce qu’aujourd’hui, d’un côté comme de l’autre, on semble se regarder en chiens de faïence alors que, historiquement, au-delà des espaces douloureux, il y a aussi des espaces de communion et parfois, de complicité entre l’Europe de manière générale et l’Afrique. Mais, l’Europe est le continent le plus proche de l’Afrique.

Commercer avec l’Afrique est plus simple pour l’Europe, et il y a le lien des langues que nous partageons. Tout ça ramène à une idée développée il y a longtemps par Leopold Sédar Senghor, qui parlait d’une sorte de communauté euro-africaine, Eurafrique. Il avait raison. Quand on regarde aujourd’hui des autorités françaises, Macron pour ne pas le citer, qui analysent le fait que la jeunesse africaine tourne les yeux vers d’autres horizons en disant que c’est de la haine, c’est mal comprendre. Les Africains, dans ces relations entre l’Afrique et l’Europe, ont été honnêtes, sincères. Mais on a l’impression que notre sincérité et notre honnêteté n’ont pas été évaluées ou reconnues à leur juste valeur. Et maintenant, on parle de haine. La jeunesse africaine a les mêmes ambitions que toutes les jeunesses du monde, c’est-à-dire la conquête du mieux-vivre. Parler de haine, c’est ne rien comprendre au sentiment qui anime cette jeunesse. Elle voudrait simplement qu’on l’écoute, qu’on l’entende et qu’on écoute ses ambitions de se projeter dans le monde avec toutes les possibilités. Un jeune Européen qui n’a rien peut venir en Afrique passer ses vacances et le même jeune Sénégalais, Gambien ou Malien qui a les moyens ou dont les parents ont les moyens, pour venir en France, c’est comme s’il devait se préparer à une guerre. Ce sont des choses sur lesquelles on devrait pouvoir réfléchir. Le reste, c’est que jusqu’à présent, c’est nous qui avons les ressources. Ils ont beau avoir exploité l’Afrique, elle regorge de 60% des ressources minières. Alors, venir nous traiter comme des enfants alors qu’il y a de plus en plus une masse critique de savoirs en Afrique, les gens ont un leadership qui s’affirme avec l’avènement de chefs d’Etat nés après les indépendances, les gens sont plus décomplexés envers l’Européen.

Ce sont des images qui n’existent plus pour l’Africain. Tout ce qu’ils demandent maintenant, c’est l’égalité. Quand on fait de l’histoire, on se rend compte que les gens ne voulaient pas couper le cordon ombilical, ils voulaient juste être traités sur un pied d’égalité que les citoyens européens.

Mais quand on parle d’avoir des relations sur des bases égalitaires, cela semble être plus des intentions puisqu’économiquement et sur le plan de la sécurité aussi, on est encore dépendants de la puissance coloniale…

Je parlerais plutôt d’interdépendance.

C’est nous qui avons les ressources et si nous décidons de garder nos ressources, les Occidentaux ne vont pas venir nous bombarder. L’important, c’est de se dire nous avons les ressources, quel est le bon prix que vous pouvez payer et on négocie. Il faut dépasser ce constat et ce colloque permettra de poser des jalons clairs sur des questions qui fâchent et qui ont des solutions très simples. Le fait que ce colloque soit organisé par un Africain, par deux journaux en Europe et en Afrique, que le financement ne vienne d’aucun Etat, ça donne aussi plus de crédibilité à ce que nous faisons. C’est un colloque qui s’est auto-financé et auto-géré. On dirait que c’est un repas canadien. Chacun est venu avec ce qu’il a pour donner ce banquet à l’humanité. Ce qui donne du poids, une voix plus haute à ce que les intellectuels réunis diront. Ces intellectuels sont venus de France, d’Italie, de Suède. En Afrique, ils viennent du Sénégal, du Bénin, du Burkina. Il y a une diversité et ça permettra une diversité de la parole, une pluralité de la parole, mais une parole maîtrisée. Nous ne cherchons pas à jeter l’opprobre sur qui que ce soit, nous voulons juste, après avoir fait le constat qu’il faut faire, parce qu’aussi il faut nécessairement rendre justice à l’Afrique, se poser la question : qu’est-ce qu’ensemble, nous pouvons faire ? Nous disons, nous tenons entre nos mains fragiles l’avenir des relations internationales entre l’Afrique et l’Europe et nous disons, venez tous et toutes ensemble le faire, qu’on aille vers un horizon plus dégagé où les gens pourront se regarder les yeux dans les yeux dans une fraternité qui rejaillit dans les actions concrètes, l’éducation, la santé. Comment faire pour que des Africains en Europe viennent partager leurs savoirs avec nous et vice-versa. Souleymane Bachir Diagne le rappelle, il faut de plus en plus tourner le regard vers l’Afrique, repenser le monde d’aujourd’hui. Et c’est notre combat depuis qu’on a créé Continent Premier en 2004.

La jeunesse africaine veut changer les choses, mais est-ce que la France est prête à reconsidérer ses liens avec l’Afrique ?

Il y a une volonté des politiques de changer, mais il y a encore beaucoup de pesanteurs. Il faut qu’ils sortent de cette mentalité de dominateur. On a encore en France des leaders, des chefs d’Etat ou des hommes politiques et des hommes et femmes de médias qui continuent de penser que l’Afrique est une brousse. Il y a des journalistes qui ne savent pas que l’Afrique, ce sont 54 Etats. Ils ne savent pas alors que ce sont des intellectuels cathodiques. Ils parlent de l’Afrique sans aucun Africain, ils font de l’entre-soi. Il faut que l’Europe, la France y compris, se rende compte qu’ils ne sont plus le centre du monde. Et que ce monde devient de plus en plus complexe et qu’ils ont besoin de l’Afrique, qu’ils partagent beaucoup avec l’Afrique. D’abord l’histoire, la culture, les langues et l’économie aussi. Nous avons les matières premières et au moment où ils ont des problèmes avec la Russie, ils peuvent venir en Afrique, c’est plus simple. Mais il faudrait aussi que les Africains puissent vivre dignement de ça. Avec cette égalité que nous demandons, ça permettrait de mieux fixer les jeunes. Il faut faire revenir l’espoir chez les jeunes, dans les relations internationales qui ne sont pas que domination. Il y a des principes de réalité, mais le plus important, c’est de mettre le supplément d’âme. Ce n’est pas parce qu’on fait du commerce qu’il n’y a pas d’éthique, de nécessité de se dire qu’on n’exploite pas son semblable. Au sortir de ce colloque, si nous réussissons à faire revenir l’espoir, à faire en sorte que nos Etats se parlent sur un pied d’égalité, que l’on sache qu’il n’y a pas de discours de haine, que les Africains que nous sommes et qui sont à l’origine de ce Gingembre historique et inédit, qui se passe au cœur de Paris, là où on a donnée des images d’une Afrique où les gens sont malades, ont le Sida et ne sont jamais en paix, on va apporter un autre discours et dire, nous sommes des frères, des sœurs et travaillons ensemble.

Que vont devenir les résultats de ce Gingembre ? Ne va-t-il pas être une réunion de plus sur cette question ?

Pas du tout. Il y a une originalité dans ce Gingembre créé par un Sénégalais, qui est venu collaborer avec un grand journal, Le Monde diplomatique, qui a aussi pour ambition de libérer les gens de toute forme de domination. Et on a de la crédibilité. Il y a beaucoup d’attentes pour ce colloque qui n’est pas politique aussi. Il n’y a pas de chef d’Etat ou de Premier ministre, à part le Président du Niger qui a compris que l’Afrique doit parler avec le reste du monde en utilisant d’autres canaux que les canaux diplomatiques. Il y aura du respect, mais on se dira des vérités, et le monde entier nous entendra. Nous pensons que ce Gingembre aura une belle résonnance pour faire bouger les lignes. Pour que les Etats, les décideurs, les hommes politiques puissent se dire qu’il est temps qu’on regarde l’Afrique autrement et que du côté de l’Afrique aussi, on puisse dire que les Européennes ne sont pas nos ennemis, qu’il n’y a aucune forme de haine entre nous, mais qu’on doit se respecter. Et se respecter, c’est pouvoir converser et commercer ensemble sur un pied d’égalité. Il nous faut tuer toute forme de domination. C’est en voulant dominer autrui qu’on développe des stratégies pour détruire sa dignité. On le traitera de paresseux, on dira qu’il n’est pas démocrate et on oubliera que ces pays sont basés sur de grandes et anciennes civilisations. Si l’Afrique a pu enjamber les histoires de traite négrière, de colonisation, c’est parce que ce grand continent est résilient, a une grande âme. On est prêts à pardonner aujourd’hui, mais pourvu aussi que les autres sachent et reconnaissent leur responsabilité dans ce que l’Afrique est aujourd’hui et qu’elle n’aurait jamais dû être. Il n’est pas normal qu’avec toutes ces ressources, on doive tendre la main, c’est injuste.

Propos recueillis par Mame Woury THIOUBOU mamewoury@lequotidien.sn

(Envoyée speciale à Paris)