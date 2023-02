Idrissa Seck n’est pas près de prendre sa retraite. Pour le leader de Rewmi, la «station présidentielle m’attend», d’autant plus qu’il est «le plus expérimenté en matière d’élections au Sénégal». Une sortie qui risque de créer une tension au sein de la Coalition Benno bokk yaakaar où la probable candidature de Macky Sall est la chose la mieux partagée. Bien qu’ayant réaffirmé son appartenance à la mouvance présidentielle, Idrissa Seck, adepte du clair-obscur, a annoncé la couleur quant à l’avenir de sa formation politique au sein de Bby. «C’est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les Libéraux au pouvoir pendant 50 ans, pour dépasser le temps que les concurrents socialistes ont passé au pouvoir, que Wade lui-même a planifié le programme comme suit : 2007-2012 à lui, 2012-2022 à moi et au-delà, aux jeunes pousses de l’époque. Les perturbations qu’il a amenées ont dérangé ce programme (…) De Sopi hier au Rewmi aujourd’hui, je poursuis invariablement et inlassablement mon projet politique dont les piliers demeurent constants», a déclaré Idrissa Seck ce samedi, lors d’un séminaire pour le recensement de ses militants et la remobilisation au niveau national de son parti Rewmi. «Wade avait dit qu’il allait faire deux mandats, pour ensuite me permettre, de 2012 à 2022, de faire deux mandats de 5 ans. Et en 2022, je quitte. S’il avait respecté cela, aujourd’hui, je serais à la retraite. Mais comme il ne l’a pas fait, voilà pourquoi je poursuis mon chemin», a-t-il déclaré.

En résumé, son but n’étant pas atteint, il pourrait être frappé par la limite d’âge, va-t-il se ranger derrière le candidat de Bby ? Sa sortie a le mérite d’être claire.

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn