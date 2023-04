Est-ce une comédie-show ? A Thiès, Idy a soufflé le «show» et le froid. Il caresse Macky, puis l’exclut de la course avec le sourire. Il écarte Khalifa, Karim, puis «repêche» Sonko avec des conditions draconiennes qui montrent qu’il ne pourrait pas y participer. Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) veut être seul sur la ligne de départ pour la Présidentielle de 2024, pour être sûr de gagner. C’est malin pour un homme qui s’accroche à son passé, revoit sa toute-puissance passée à travers un miroir, mais qui n’est sûr de rien pour l’avenir. C’est la nouvelle version de «Mara» !