Par Dialigué FAYE – Abdoulaye Diouf Sarr va quitter l’Assemblée nationale. Le premier vice-président du Parlement a été nommé hier Directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégi-ques ar le chef de l’Etat.

Il remplace à ce poste Pape

Demba Diallo, qui a rejoint Africa50, la plateforme d’investissement créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement (Bad) pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Pour rappel, le Fonsis a été mis en place en 2013, afin «de créer des champions nationaux, substituer une production nationale aux importations afin de consolider la souveraineté nationale sur les secteurs-clés, tout en préservant le capital environnement du pays». Il réalise ainsi «des investissements en tenant compte de leur impact sur les populations et l’environnement».

Le Fonsis, malgré son jeune âge, commence à se faire une place au soleil. Cet instrument de financement dispose d’un portefeuille diversifié autour de plusieurs secteurs. Le Fonds comptabilise une batterie de filiales et participations concernant tous les secteurs économiques adressés par le Plan Sénégal émergent (Pse).

Au cours de son mandat au Fonsis, souligne-t-on, M. Diallo a joué un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de croissance à long terme et de la stratégie d’investissement du fonds.

L’ancien ministre de la Santé et de l’action sociale, qui a été limogé en mai 2022, ne devrait pas faire moins, vu son parcours sous le régime de Macky Sall. Il a été Directeur général du Coud, avant d’atterrir au ministère du Tourisme et des transports aériens, ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire, ministre de la Santé.

