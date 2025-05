Demain, ce sera la fin de l’échéance pour l’immatriculation des Jakarta. Il n’y aura pas de prorogation en dépit des demandes.Par Alioune Badara NDIAYE –

124 mille 248 dossiers ont été validés dans le cadre de la campagne gratuite d’immatriculation des deux-roues lancée en janvier par le Ministère des infrastructures et des transports terrestres (Mitta) et devant prendre fin le 25 mai. Arrivée à échéance le 13 mars, elle avait été prorogée, le 25 mars, de deux mois pour permettre aux retardataires de se régulariser.

«Les opérations ont commencé le 6 janvier et nous sommes actuellement le 23 mai (hier). En 5 mois, nous avons reçu, au niveau national, 149 mille 048 demandes d’immatriculation de motos dans les différents services régionaux (…) Parmi ces demandes, nous avons validé 124 248 dossiers», a noté Valdiodio Ndiaye, directeur des Transports routiers, faisant le bilan des opérations lors d’un point de presse vendredi au ministère. Il s’est réjoui d’une prouesse en comparaison des 18 mille 600 immatriculations enregistrées sur toute l’année 2024. «Sur les dossiers qui n’ont pas pu être traités, le point de difficulté reste le certificat de vente à produire. Cela veut dire qu’il y a des efforts qui ont été consentis par les équipes, par les différents acteurs pour contrer le taux de fraude», a mis en exergue M. Ndiaye. Cette étape franchie, les propriétaires vont disposer d’un document spécial, en attendant la production des cartes grises. «A partir de la semaine prochaine, nous allons produire, au niveau de chaque région, des certificats de dépôt provisoires pour permettre aux conducteurs qui ont déposé au niveau de nos services, d’obtenir un document leur permettant de circuler», a indiqué le directeur des Transports routiers, disant appliquer ainsi une directive du ministre Yankhoba Diémé. Ce dernier a aussi instruit de renforcer les équipes pour la production des cartes grises dans les meilleurs délais. «Nous allons mobiliser tout le personnel disponible au niveau du ministère pour renforcer les équipes de saisie et accélérer la production des cartes grises», a-t-il assuré. A l’occasion du point de presse marquant la prorogation des délais pour l’enrôlement, le ministre Yankhoba Diémé avait fait savoir qu’«à compter du 25 mai, toute moto non immatriculée sera considérée en infraction», s’exposant de ce fait à «des sanctions immédiates, incluant des amendes et l’immobilisation du véhicule par les Forces de défense et de sécurité». Valdiodio Ndiaye a rappelé que c’est l’opération gratuite qui est arrivée à son terme, mais que les immatriculations sont toujours en cours.

abndiaye@lequotidien.sn