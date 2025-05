La base industrielle de Tractafric motors, installée à Sébikotane, est un amplificateur du développement local avec notamment la création d’emplois locaux et autres retombées diverses pour la localité et les populations. C’est ce qu’a fait savoir le maire de la commune, Alioune Pouye, s’exprimant lors de la cérémonie inaugurale, jeudi, sur le site. «Cette base de Tractafric est une bonne nouvelle pour notre commune. En fait, elle va contribuer, entre autres, à la création de nouveaux emplois, à la formation de la jeunesse de Sébikotane, au renforcement de l’économie locale à travers le paiement de taxes et la contribution économique locale», a-t-il expliqué, évoquant en outre la Rse comme autre retombée potentielle.

Filiale du Groupe Optorg, Tractafric Motors Sénégal, qui a pris base dans cette localité du département de Rufisque, est spécialisée dans la distribution automobile, notamment dans le segment des poids lourds. Sa base installée sur la Route nationale couvre 10 mille m2. «Elle comprend un espace dédié à l’exposition des camions des marques commercialisées par Tractafric Motors, un atelier de maintenance, de réparation et de carrosserie, ainsi qu’un magasin de pièces détachées. Ce nouveau centre s’accompagne de la création de nouveaux postes. Le recrutement de ces postes favorisera, en priorité, l’emploi des personnes en local», a ainsi relevé le document de presse. «Notre travail, ce n’est pas uniquement de distribuer des véhicules (…) mais également de constituer et de développer des pépinières capables d’honorer les engagements que nous avons vis-à-vis des clients. Aussi bien sur la partie de la vente des véhicules, tout ce qui est techniques de vente en termes de formation, que sur les aspects de l’après-vente», a souligné Tarafa Marouane, Président-directeur général du Groupe Optorg, évoquant aussi un centre de formation technique dans le dispositif mis en place. Il a fait savoir qu’un effectif de 40 personnes compose l’équipe à cette phase, avec une possibilité d’élargissement en s’appuyant notamment sur les ressources locales. L’inaugura-tion a été couplée au lancement de la marque Faw Trucks dont Tractafric Sénégal est le distributeur dans la sous-région.

Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) – abndiaye@lequotidien.sn