Le ministère de l’Industrie et du commerce a annoncé la levée du gel des importations de pommes de terre, pour éviter une rupture de stocks du produit sur le marché, a appris l’Aps. «[…] afin d’éviter une rupture de stocks et de poursuivre un approvisionnement optimal du marché, il a été décidé de lever la mesure de gel des importations de pommes de terre à partir du mercredi 4 novembre 2026», lit-on dans une circulaire du ministère en date 5 novembre.

Les prix aux producteurs et consommateurs ont été «relativement stables» pendant toute la durée de la commercialisation, ajoute la source. Le ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, souligne toutefois «qu’après relevé de stocks aux niveaux grossistes le 29 octobre 2026, il résulte que la production locale n’est plus capable de satisfaire les besoins du marché».

Il a précisé que les autorisations d’importation sont soumises à quota et sont valables jusqu’au 20 décembre 2026, délai de rigueur. Le ministre a rappelé que la campagne de commercialisation de la pomme de terre locale a démarré le 16 janvier 2026 avec l’entrée en vigueur de la mesure de gel des importations. «Grâce à une bonne planification des récoltes et au développement des capacités de conservation et de stockage en chambre froide, la production locale a couvert les besoins de consommation nationale pour dix mois», a-t-il relevé.