Par Seydou Tamba Cissé – Le président de la République, Macky Sall, a inauguré hier l’hôpital de niveau 2 de Sédhiou, parrainé par le professeur, Recteur et ministre, feu Amadou Tidiane Ba. Ce Centre hospitalier régional, financé à hauteur de 20 milliards de francs Cfa, est inclus dans le cadre du programme de construction des hôpitaux régionaux à Sédhiou, Kaffrine, Touba et Kédougou dont le coût global est estimé à 97 milliards de francs Cfa.La région de Sédhiou se réjouit de la qualité de l’infrastructure. «Avec l’ouverture de l’hôpital Amadou Tidiane Ba, la région de Sédhiou dispose désormais d’une structure sanitaire moderne d’un niveau élevé et d’une architecture innovante qui permet son extension aux besoins sur le futur», a déclaré le chef de l’Etat à la cérémonie d’inauguration. Amadou Tidiane Ba, qui fut le professeur du président de la République, était Recteur, professeur de science, maire, entre autres qualités et responsabilités. Macky Sall exhorte à une bonne gestion par les responsables de l’hôpital, de cette infrastructure construite sur une surface de 6 hectares avec une capacité d’accueil de 150 lits et de 19 spécialités médicales. L’hôpital Amadou Tidiane Ba est équipé de matériel flambant neuf à la pointe de la technologie, le tout dans un espace hospitalier de haut standing. Cet établissement dont le décor rassure déjà, vient corriger un manque de plateau sanitaire de qualité dans la région de Sédhiou. «Pour la prise en charge de plusieurs pathologies, les populations de Sédhiou étaient obligées de se rendre à Ziguinchor ou Kolda, et ces déplacements coûtaient excessivement cher aux malades», se plaignaient les Sédhiois. La construction de cette infrastructure va faciliter l’accès à des soins de qualité pour les habitants de la Casamance, de la sous-région, notamment la Guinée et la Gambie, dont les populations viennent régulièrement se soigner à Sédhiou. Même si les services sont de qualité, les Sédhiois dénoncent toutefois la cherté des tarifs par rapport à leur situation économique. Pour rappel, les services de l’hôpital avaient démarré avant l’inauguration.

