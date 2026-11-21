Un violent feu d’appartement, survenu à hauteur du supermarché Exclusive, a fait un mort et d’importants dégâts. Plus de vingt personnes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers.

Un grave incendie a frappé des appartements situés sur la Voie de dégagement nord (Vdn), à hauteur du supermarché Exclusive. Alertés à 13h 57, les secours sont arrivés sur les lieux quatorze minutes plus tard, selon le Lieutenant-colonel Sada Dia, commandant du Groupement d’incendie et de secours de Dakar.

Les soldats du feu ont immédiatement entamé l’évacuation des logements en flammes. «Nous avons pu extraire des appartements en feu plus de 21 personnes. Malheureusement, parmi ces 21 personnes, l’une d’entre elles avait perdu la vie», a précisé l’officier, confirmant le décès d’une femme et d’importants dégâts matériels.

Face à l’ampleur du sinistre, 29 engins d’incendie et 95 agents dont 16 officiers, ont été déployés. Le Samu et la Région médicale ont mis en place un poste médical avancé avec des ambulances et un psychologue pour prendre en charge les rescapés. L’extinction complète et la sécurisation de l’immeuble ont exigé 2 heures et 38 minutes d’intervention, avec l’appui des Forces de sécurité pour contenir la foule. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l’origine du feu, tandis que le commandant a invité les propriétaires à consulter les services techniques avant toute reprise d’activité dans le bâtiment.