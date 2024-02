En voyage au Sénégal, l’artiste guinéen, Soul Bang’s, a été au cœur d’un incident avec la police des frontières de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Un incident qui a été diffusé en direct sur Meta. De quoi faire resurgir toute une série d’incidents enregistrés dans ce même aéroport avec d’autres artistes africains.

Par Ousmane SOW – Soul Bang’s, figure éminente de la scène musicale guinéenne, et son épouse, Manamba Kanté, ont été au cœur d’un incident ce dimanche soir à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le couple, qui revenait d’un festival de musique à Bamako, organisé par la chanteuse Coumba Gawlo Seck, a vécu une arrivée mouvementée. En effet, dans une vidéo de 44 minutes devenue virale, Soul Bang’s, qui documente l’incident, accuse les agents de la police de l’aéroport d’avoir agressé verbalement et son épouse. Le chanteur, qui a voulu défendre sa femme, a souligné que seul son direct sur Facebook a pu mettre fin aux menaces proférées à leur égard. «A un moment donné, il faut arrêter. Traitez les gens comme des êtres humains, on est tous des êtres humains. Ils me saisissent pour me retirer mon téléphone ici…», a lancé l’artiste au début de son direct. Cet incident, qui a suscité l’indignation des fans, n’est que le dernier d’une série de d’incidents impliquant des artistes africains. Il y a eu en effet les cas Martial Panucci, artiste activiste, Ks Bloom, chanteur gospel ivoirien, en novembre 2022, Khady Diop, artiste guinéenne, et ce dimanche 18 février, c’était au tour du couple Ban­goura.

Durant le live qu’il a tenu, l’artiste guinéen a exprimé sa frustration face à ce qu’il décrit comme un traitement récurrent de la part de la police sénégalaise lors de ses voyages dans le pays. Et on pouvait entendre Manamba Kanté, dans la vidéo, dire à son mari : «N’arrête pas le direct, continue à filmer.» «Toutes les fois qu’on s’est présentés à Dakar, c’est comme ça. On n’a pas demandé qu’on nous traite comme des rois… Ils ont nos passeports, qu’ils vont nous rapatrier. Qu’ils nous rapatrient chez nous, je ne veux même plus dormir à Dakar aujourd’hui. La police sénégalaise en fait trop…», a martelé Soul Bang’s, le beau-fils de la légende mondiale, Mory Kanté.

En réaction à cet incident, la communauté artistique africaine a exprimé son soutien à Soul Bang’s et à Manamba Kanté, appelant à l’implication de tous les artistes dans cette lutte. «On a atteint la limite. Il faut faire du bruit. Il faut faire un tapage médiatique. Il ne faut pas laisser ça. Jusqu’à quand on va se faire agresser dans un aéroport ? Y’en a marre. Tout le temps les agressions. La dernière fois c’était Ks Bloom, moi…La prochaine fois, ça va être qui ? Les artistes levez-vous et dites votre ras-le-bol», a vivement réagi Khady Diop.

«Nous allons mettre fin à ces tracasseries policières…»

Il faut noter que cet incident a également attiré l’attention du gouvernement guinéen. Le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, d’Addis Abeba où il se trouve, assure avoir réagi avec diligence pour un règlement de la situation. Sur sa page Face­book, le ministre a décrit les circonstances de l’incident : «Tout est parti du fait que Mme Soul, Manamba, ne pouvait pas répondre à la question rituelle des policiers qui demandaient l’adresse à laquelle elle serait à Dakar. Après les explications des deux parties, j’ai proposé au couple Soul-Manamba de choisir entre porter plainte avec l’assistance de notre ambassade ou régler à l’amiable étant donné qu’il a aussi commis des erreurs, notamment les fameux refus d’obtempérer et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions». Le ministre indique que finalement, Soul Bang’s et Manamba ont choisi de régler l’affaire à l’amiable avec l’assistance de l’ambassade de la Guinée au Sénégal, mettant ainsi fin à la tension. Le ministre a également profité de l’occasion pour exhorter ses compatriotes à rester calmes au cours de leurs voyages et à éviter les altercations avec les Forces de l’ordre et les douaniers, tout en garantissant le soutien continu du gouvernement guinéen pour défendre les droits de ses citoyens. «Chers compatriotes, au cours de vos voyages, soyez calmes et évitez d’avoir des altercations avec la police et la douane. Elles seront toujours prêtes à sortir leur «arme fatale» qui est l’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Je garantis que votre gouvernement sera toujours à vos côtés pour défendre vos droits. Nous allons mettre fin à ces tracasseries policières au Sénégal vis-à-vis des Guinéens», a-t-il promis.