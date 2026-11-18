Placée sous le thème «Les entrepreneurs s’épanouissent ici», la 14e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat a officiellement démarré hier à Thiès. Présidée par le Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), Dr Abdoulaye Niane, la cérémonie a été marquée par un message d’optimisme adressé aux porteurs de projets et la signature d’un partenariat stratégique avec l’Oqsf pour renforcer leur éducation financière.

Par Justin GOMIS – Les activités de la 14e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (Global entrepreneurship week – Gew) ont été lancées lundi à Thiès sous le thème : «Les entrepreneurs s’épanouissent ici.» Cette cérémonie, qui a réuni des entrepreneurs, des incubateurs, des acteurs de l’innovation ainsi que des partenaires institutionnels et financiers, a été présidée par le Dr Abdoulaye Niane, Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj).

Selon lui, cet événement offre de nombreuses opportunités au Sénégal en matière d’entrepreneuriat. C’est dans cette dynamique que les pouvoirs publics, à travers la Der/Fj, réaffirment leur volonté de renforcer l’accompagnement des femmes et des jeunes dans la concrétisation de leurs projets. S’appuyant sur les enseignements de sa tournée de terrain, qui l’a conduit dans près de 18 départements au cours des deux derniers mois, le patron de la Der/Fj a livré un témoignage empreint d’optimisme sur le potentiel économique des territoires et la détermination des acteurs rencontrés. «Nous avons à cœur de travailler pour eux. Le Sénégal avance, j’en suis convaincu. […] Nous avons rencontré les maires, les groupements, les unités locales et, de façon générale, celles et ceux qui entreprennent dans nos localités. Nous avons discuté avec des hommes et des femmes qui veulent entreprendre, qui ont la tête sur les épaules. C’est cela, le développement du pays», a déclaré Dr Abdoulaye Niane. Il n’a pas manqué de lancer un appel à la patience, à la résilience et à l’engagement des jeunes entrepreneurs, les invitant à ne pas céder au découragement face aux contraintes économiques.

Il les a encouragés à saisir les opportunités offertes par les ressources et les potentialités du pays, tout en faisant preuve de persévérance. «Ils ont des terres, ils ont de l’eau, ils ont du soleil, ils ont des gens et des autorités prêts à les accompagner. Ce qui reste, c’est l’engagement. Il faut que cet engagement soit au rendez-vous», a-t-il exhorté. Prenant la parole au nom du maire de Thiès-Ouest, son représentant a souligné la responsabilité des collectivités territoriales dans la promotion de l’entrepreneuriat. Il a notamment insisté sur la nécessité de créer, à l’échelle locale, un environnement propice à l’émergence et au développement des initiatives économiques, les collectivités étant appelées à jouer un rôle déterminant dans l’essor de leurs territoires.

Organisée en collaboration avec plusieurs partenaires -dont Jokkolabs, Wave, Force-N, Deloitte, l’Esp, l’Un-Chk, le Wic et Orange digital center-, la Der/Fj poursuivra cette 14ᵉ édition à travers une série d’activités articulées autour de la formation, de l’innovation, du partage d’expériences et de la mise en réseau des acteurs de l’écosystème. Ces rencontres sont prévues durant toute la semaine au siège de la Der/Fj à Dakar, ainsi qu’à Thiès, Mbacké, Kaolack et dans plusieurs autres localités du pays. A travers cette initiative internationale, la Der/Fj et ses partenaires entendent inspirer les porteurs de projets, stimuler leur potentiel et consolider leurs conditions de réussite.

Renforcer l’éducation financière des entrepreneurs

En marge de cette cérémonie de lancement de la Gew 2026, le Délégué général de la Der/Fj, Dr Abdoulaye Niane, et le Secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), Papa Amadou Diagne, ont signé une convention de partenariat. Cet accord vise à promouvoir l’inclusion financière, à renforcer l’éducation financière des bénéficiaires de la Der/Fj, à améliorer leur compréhension des offres bancaires et à favoriser une utilisation plus éclairée des mécanismes de financement.

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