Les apprenants du Groupe scolaire inclusif «Ensemble Demain», situé à Mbour, peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Quelques jours après la rentrée des classes, Ecobank Sénégal a doté cet établissement d’une salle informatique entièrement équipée, afin d’améliorer les conditions d’apprentissages et de renforcer l’inclusion numérique.

Les responsables de la filiale sénégalaise du groupe bancaire panafricain Ecobank Transna­tional Incorporated (Eti) ont profité hier de la célébration de la 13e édition de la Journée Ecobank pour procéder à son inauguration. Une occasion pour le Directeur général d’Ecobank Sénégal de rappeler que «l’éducation est un levier majeur de développement. En soutenant une école comme «Ensemble Demain», Ecobank Sénégal souhaite contribuer à bâtir une société plus inclusive, où chaque enfant, quelles que soient ses capacités, a accès aux outils nécessaires pour réussir». Pour Sahid Yallou, «cette initiative illustre également l’engagement durable de la banque à donner à la jeunesse sénégalaise les moyens de bâtir un avenir confiant et autonome».

Fondé en 2009 par un non-voyant, le Groupe scolaire «Ensemble Demain» est un modèle d’intégration, accueil­lant aujourd’hui plus de 300 élèves, parmi lesquels des enfants avec déficiences auditives, visuelles ou intellectuelles, qui côtoient des enfants valides. Le directeur de l’école inclusive «Ensemble Demain» a exprimé sa gratitude. «C’est un appui qui contribue à la transformation sociale de notre société pour le progrès et l’assurance de tout le monde. Nous nous en réjouissons, parce que c’était un vœu, une envie qu’on avait, et voilà, le Bon Dieu a fait que ce problème est aujourd’hui réglé», a déclaré Alioune Deh.

La réalisation d’une salle d’informatique à cette école sise à Mbour s’inscrit dans un engagement plus large d’Eco­bank. Ces trois dernières années, la banque a déjà équipé des salles informatiques dans d’autres établissements sénégalais tels que le Cem de Ru­fisque-Ouest, le Lycée Mame Abdou Aziz Sy de Guédiawaye, y ajoutant un abonnement internet illimité et la solution d’Intelligence artificielle.

Par Alioune Badara CISSE (Correspondant) – aciss@lequotidien.sn