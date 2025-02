Près de 7 morts et une quarantaine de blessés dans deux accidents de la circulation hier. Auxquels s’ajoutent les nombreuses autres pertes en vie humaine enregistrées la semaine dernière. Les fêtes religieuses sont des moments particulièrement «accidentogènes». Mais ce n’est pas vraiment cela la question. A chaque drame, on nous promet des mesures d’une particulière sévérité. Les gens au pouvoir, quand ils étaient opposants, se moquaient alors des «incompétents au pouvoir». Aujourd’hui qu’ils sont dans la place, on n’a encore pas vu d’amélioration. Auraient-ils cessé d’emprunter les voies du Peuple ? Ou auraient-ils hérité de l’incompétence des autres ?