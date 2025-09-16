Les fonctionnaires du secteur primaire seront en grève à partir 22 septembre pour exiger le paiement de leur indemnité de logement. Par Dieynaba KANE –

La signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement et les centrales syndicales n’empêche pas les travailleurs d’aller en grève. Ceux du secteur primaire informent qu’ils vont cesser leurs activités pendant 72 heures, à compter du lundi 22 septembre, pour exiger le paiement de leur indemnité de logement. Dans une correspondance adressée au ministre de la Fonction publique, ils soulignent que cette décision fait suite «au préavis de grève déposé le 3 janvier 2024 auprès des services dudit département». Dans le document, l’intersyndicale du secteur primaire précise que ce mot d’ordre sera renouvelable selon l’évolution de la situation. Les membres de cette organisation soulignent que «cette action a pour objectif d’attirer l’attention de l’Etat sur le non-paiement de l’indemnité de logement, engagement majeur inscrit dans le pacte de stabilité sociale pour le développement inclusif et durable auquel» ils sont signataires. Et d’expliquer : «Nous tenons à rappeler que cet engagement a été intégré dans la Loi de finances rectificative votée le 28 juin 2025, promulguée et publiée au Journal officiel le 10 juillet 2025. Depuis lors, les travailleurs concernés attendent, avec une vive impatience, la prise en compte effective de cette mesure dans leurs rémunérations.» En outre, les auteurs du document ajoutent que «l’intersyndicale du secteur primaire, affiliée à la Cnts, fondait l’espoir que les engagements pris par le gouvernement seraient pleinement respectés. Or à ce jour, l’indemnité de logement n’a toujours pas été intégrée dans la solde, situation qui suscite incompréhension et frustration au sein des travailleurs».

Les syndicalistes du secteur primaire attendent ainsi une «réponse claire sur les raisons de ce retard» et réitèrent leur «exigence pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises sans délai en vue de la mise en solde effective de cette indemnité». Ouverts au dialogue, ils demandent aux autorités concernées de bien vouloir leur «accorder une rencontre à la date qui leur conviendra durant cette semaine afin d’échanger sur cette question et de trouver une issue favorable». Dans la même veine, ils interpellent le président de la République et le Pm pour que des instructions soient données «afin que cette indemnité de logement soit mise en solde pour les 16 mille travailleurs de la fonction publique concernés».

dkane@lequotidien.sn