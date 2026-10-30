Entre les retraites internationales de Edouard Mendy, Ismail Jakobs et Chérif Ndiaye, les incertitudes Abdallah Sima et Assane Diao, s’ajoute le forfait du jeune milieu du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye. Un véritable casse-tête pour le sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, avant la double confrontation contre le Soudan comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2027, les 12 et 16 novembre 2026.

Par Woury DIALLO – Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le sélectionneur Patrick Vieira. Après les retraites internationales du gardien de but, Edouard Mendy, du défenseur de Galatasaray, Ismail Jakobs, les blessures de l’attaquant du Rc Lens, Abdallah Sima et celui de Como, Assane Diao, le technicien franco-sénégalais enregistre le forfait du jeune milieu de terrain du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye. A cela, il faut ajouter l’incertitude qui plane sur l’état de santé de l’attaquant de Crystal Palace, Ismaïla Sarr. L’attaquant est incertain pour le prochain match de Palace contre Tottenham, en Premier League. Un dossier que le sélectionneur ne manquera pas de suivre de près.

Autrement dit, c’est un véritable casse-tête avant la double confrontation contre le Soudan, les 12 et 16 novembre, respectivement au Stade Léopold Sédar Senghor et à Juba, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2027. Concernant justement le «Bavarois», il a été opéré avec succès de l’appendicite. Conséquence, le milieu de terrain international manquera plusieurs rendez-vous cruciaux de la saison, à commencer par le choc tant attendu de Bundesliga sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le Klassiker, suivi de près par la réception de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions. Une indisponibilité qui tombe au plus mal pour l’entrejeu bavarois, privé d’un élément précieux dans l’animation du jeu au moment d’aborder ce tournant décisif de l’automne. Heureusement pour le club allemand, l’horizon s’éclaircit déjà puisque le joueur et le staff médical ciblent un retour à la compétition dès la mi-novembre.

Si son forfait est acté pour ces affiches d’envergure, Bara Ndiaye ne devrait retrouver les terrains qu’après la trêve internationale pour reprendre sa place au cœur de l’effectif munichois et participer à la suite des échéances du club.

Concernant la liste pour les deux matchs, elle est attendue dans les prochains jours. Une liste qui sera d’ailleurs scrutée de près, surtout après la vague de départs des cadres.

Crystal Palace : Ismaïla Sarr incertain contre Tottenham

C’est la question qui agite chaque supporter de Crystal Palace avant chaque match. Ismaïla Sarr sera-t-il opérationnel lors du prochain rendez-vous ? A deux jours du déplacement sur la pelouse de Tottenham, le débat est encore revenu après que l’international sénégalais a raté les deux derniers matchs des Eagles. Ce jeudi en conférence de presse, Pierre Sage a tranché quant à sa disponibilité. «Pour le moment, il n’est pas en mesure de jouer», a simplement balancé l’entraîneur de Crystal Palace, informe wiwsport.

Gêné par une blessure à l’aine, Ismaïla Sarr enchaîne les absences depuis le début de saison, et n’a cumulé que 122 minutes dans les jambes.

wdiallo@lequotidien.sn (Avec Africatopsports)